Noche de estrellas en Bogotá: Asista al Planetario Nocturno este sábado 28 de marzo

Foto: Idartes.

El Planetario de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), invita a la ciudadanía a disfrutar de la agenda de actividades que se tendrán este sábado 28 de marzo de 2026 en una nueva jornada de ‘Planetario Nocturno’. Desde las 4:00 p. m. se tendrá una agenda llena de actividades relacionadas con las ciencias del espacio para toda la familia. ¡Actividades gratuitas y pagas!

Este sábado 28 de marzo regresa el tradicional ‘Planetario Nocturno’, una jornada con actividades relacionadas con las ciencias del espacio, pensadas para toda la familia en Bogotá.

Asiste al ‘Planetario Nocturno’ el sábado 28 de marzo de 2026

El Planetario de Bogotá tiene abiertas sus puertas de 4:00 p. m. a 9:00 p. m. y disfruta de las siguientes actividades:

Show inmersivo científico: Un viaje a la Luna

Durante la segunda mitad del siglo XX, el mundo fue testigo de una intensa competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos por la conquista del cosmos. Lo que comenzó como una disputa geopolítica se convirtió en un impulso sin precedentes para la ciencia y la tecnología, desde el lanzamiento del Sputnik 1 en 1957 hasta la llegada del ser humano a la Luna en 1969.

Esta experiencia permite revivir el alunizaje de las misiones Apolo, explorar la superficie lunar y acercarse a este momento histórico con la música de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.

Lugar: Domo del Planetario de Bogotá, ubicado en calle 26B #5-93.

Domo del Planetario de Bogotá, ubicado en calle 26B #5-93. Horario: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Entradas

Charla fulldome: Constelaciones y dibujos en el cielo

Artemis es el actual programa de exploración lunar liderado por la NASA, cuyo objetivo es llevar nuevamente seres humanos a la Luna y establecer una presencia sostenible. Esta charla propone explorar por qué la humanidad regresa a la Luna más de cincuenta años después, no para repetir el programa Apolo, sino para dar un paso hacia la posibilidad de vivir y trabajar fuera de la Tierra.

Se abordarán los objetivos de Artemis II y la importancia estratégica del polo sur lunar, así como los desafíos de supervivencia y su relación con futuras misiones a Marte.

Lugar: Domo del Planetario de Bogotá, ubicado en calle 26B #5-93.

Horario: 5:00 p. m.

Entradas

Franja libre: ¿Cuándo viajar a la Luna?

Este espacio propone explorar cómo las fases de la Luna y los movimientos del sistema Tierra-Luna-Sol influyen en la planificación de misiones espaciales. A partir del calendario lunar y otros modelos, el público analizará conceptos como el periodo sinódico y sideral, la rotación sincrónica y las condiciones de iluminación en la superficie lunar.

La actividad conecta la observación astronómica con la exploración actual, destacando la importancia de comprender los ciclos lunares para definir ventanas de lanzamiento y llegada.

Lugar: Sala Múltiple del Planetario de Bogotá, ubicado en calle 26B #5-93.

Horarios: 4:30 p. m., 6:00 p. m. y 7:30 p. m.

Entrada: Libre gratis hasta completar aforo.

Apolo y Artemisa: frente a frente

Taller interactivo que propone comparar las misiones Apolo y Artemisa en tres aspectos: tripulación, vehículos de lanzamiento y módulos de alunizaje. El público contará con modelos a escala, imágenes y videos, y participará en lecturas compartidas que fomentan la conversación y el análisis.

Lugar: Astroteca del Planetario de Bogotá, ubicado en calle 26B #5-93.

Horarios: 4:00 p. m., 5:00 p. m., 6:00 p. m., 7:00 p. m. y 8:00 p. m.

Entrada: Libre hasta completar aforo

Charla interactiva: Naveguemos por el cielo – versión zodiaco

Charla interactiva que propone un recorrido por la bóveda celeste, centrado en las constelaciones del zodiaco como herramientas de orientación y observación. A través de una exploración guiada, el público se acercará a los movimientos aparentes del Sol, la Luna y los planetas.

La actividad también aborda la manera en que distintas culturas han interpretado estas constelaciones, conectando astronomía y mitología desde una perspectiva divulgativa.

Lugar: Auditorio del Planetario de Bogotá, ubicado en calle 26B #5-93.

Horarios: 4:00 p. m. y 8:00 p. m.

Entrada: Libre gratis completar aforo.

Charla incómoda: ¿El agua alcanza para todos? Ciencia, poder y conflicto en un planeta finito

Esta charla propone una discusión crítica sobre el agua como recurso vital atravesado por decisiones políticas, económicas y territoriales. Invita a reflexionar sobre su distribución, uso y gestión, así como sobre las tensiones entre conservación ambiental, crecimiento urbano y actividades productivas.

Desde una mirada científica, se abordarán temas como el ciclo del agua, el impacto de la deforestación y el cambio climático, y los conflictos asociados a su disponibilidad.

Lugar: Auditorio del Planetario de Bogotá, ubicado en calle 26B #5-93.

Horarios: 5:30 p. m. y 7:30 p. m.

Entrada: Libre gratis completar aforo.

Mesas de juego – Tienda del Planetario

Espacio lúdico e interactivo con juegos como SuperMundos, SuperConstelaciones y SuperCosmos, que permiten explorar el universo y comprender conceptos astronómicos de manera didáctica.

Lugar: Hall primer piso del Planetario de Bogotá, ubicado en calle 26B #5-93.

Horario: 5:00 p. m. a 9:00 p. m.

Entrada: Libre gratis completar aforo.

Observación nocturna

Con el apoyo de telescopios y sistemas de simulación astronómica, se realizará una exploración del cielo nocturno para reconocer estrellas, constelaciones y objetos del espacio profundo.

Importante: La actividad está sujeta a las condiciones climáticas.