No se pierda los Mercados Campesinos y compre frutas, lácteos, productos orgánicos y más: 28 y 29 de marzo

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Este sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2026 visita a los Mercados Campesinos de Bogotá. Encuentra productos orgánicos, lácteos, anchetas de frutas, plantas decorativas, tejidos, artesanías y más para regalar o compartir. Asiste en puntos de las localidades de Engativá. Usaquén, Suba, Fontibón, Puente Aranda, Barrios Unidos, Los Mártires y Teusaquillo con horario de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. ¡Apoya a los productores y campesinos de las zonas rurales locales!

Los Mercados Campesinos son una iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) que busca fortalecer la construcción de un modelo de desarrollo territorial campesino justo, favoreciendo a más de 2.000 familias provenientes de las localidades rurales de Bogotá y de 26 municipios de Cundinamarca que garantizan las buenas prácticas agropecuarias, la seguridad alimentaria, y la agricultura limpia y sostenible.

Este fin de semana, hay participacio?n de más de 30 productores campesinos provenientes de Bogotá y municipios cercanos.

Mercados Campesinos en Bogotá sábado 28 de marzo de 2026

Parque Urbanización Quirigua, localizado en carrera 92 con calle 86A, costado oriental.

Parque de Alcalá, ubicado en la calle 139 con carrera 19.

Parque Urbanización La Sirena, calle 160 #58A-21.

Parque Fundacional de Fontibón, ubicado en calle 18 con carrera 99.

Parque Floralia, localizado en calle 31 sur con transversal 68C.

Plaza de los Artesanos, localizada en la carrera 60 #63A-52.

Mercados Campesinos en Bogotá domingo 29 de marzo de 2026

Parque Santa Isabel, ubicado en la carrera 28 #1F-35

Parque de Salitre Tercer Sector, localizado en la calle 24 con carrera 54.

Ciudadela Colsubsidio, localizada en la carrera 111 #82A-00.

Parque Urbanización Pasadena, carrera 53 #103B-90.

Plazoleta el Lugar de Su Presencia, localizada en la avenida Suba con carrera 50.

Los Mercados Campesinos impulsan la economi?a rural, promueve el comercio justo y permite a los consumidores adquirir productos frescos, de calidad y a precios justos, directamente de quienes los cultivan y transforman.