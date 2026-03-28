Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 28 de marzo
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Te compartimos el pronóstico del clima según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este sábado 28 de marzo de 2026. ¡Entérate y programa tu día!
Según el reporte del IDIGER, para este miércoles se espera en Bogotá:
- En la madrugada, se esperan lluvias en sectores del costado norte y oriente de la ciudad, principalmente en las localidades de Suba, Usaquén y Chapinero, en el norte; así como en Santa Fe, San Cristóbal y Usme, en el suroriente de Bogotá.
- La Temperatura mínima esperada aproximadamente es de 11 °C
- Para la mañana se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado con persistencia de lluvias generalizadas, durante las primeras horas.
¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?
En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.