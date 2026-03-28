    • Bogotá

    Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 28 de marzo

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Panorámica de la ciudad de BogotáFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

    Te compartimos el pronóstico del clima según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este sábado 28 de marzo de 2026. ¡Entérate y programa tu día!   

    Según el reporte del IDIGER, para este miércoles se espera en Bogotá:

    • En la madrugada, se esperan lluvias en sectores del costado norte y oriente de la ciudad, principalmente en las localidades de Suba, Usaquén y Chapinero, en el norte; así como en Santa Fe, San Cristóbal y Usme, en el suroriente de Bogotá.
    • La Temperatura mínima esperada aproximadamente es de 11 °C
    • Para la mañana se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado con persistencia de lluvias generalizadas, durante las primeras horas.

     

    ¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

    En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

    1. Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
    2. En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
    3. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
    4. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte