Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 28 de marzo

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Te compartimos el pronóstico del clima según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este sábado 28 de marzo de 2026. ¡Entérate y programa tu día!

Según el reporte del IDIGER, para este miércoles se espera en Bogotá:

En la madrugada, se esperan lluvias en sectores del costado norte y oriente de la ciudad, principalmente en las localidades de Suba, Usaquén y Chapinero, en el norte; así como en Santa Fe, San Cristóbal y Usme, en el suroriente de Bogotá.

La Temperatura mínima esperada aproximadamente es de 11 °C

Para la mañana se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado con persistencia de lluvias generalizadas, durante las primeras horas.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.