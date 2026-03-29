A rodar en el inicio de la Semana Santa y disfrute todas las actividades de la Ciclovía de Bogotá: domingo 29 de marzo

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de los planes y las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este Domingo de Ramos 29 de marzo de 2026.

Este espacio recreativo, que es considerado el gran parque lineal de la ciudad, fomenta la movilidad sostenible desde la apropiación cívica y respetuosa del espacio público que funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías del Distrito.

Recuerda que los domingos y festivos podrás encontrar en toda la Ciclovía de Bogotá

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 138,24 kilómetros, para el disfrute de toda la ciudadanía.

¡Haz parte de los servicios de la Ciclovía de Bogotá y disfruta de todos sus servicios este domingo 29 de marzo!

Foto: Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD)

Ciclovía Te Cuida

Estarán guiando en el proceso de aprendizaje para montar en patines.

Este domingo, estarán en:

Carrera Séptima con calle 28.

Avenida Boyacá con calle 12.

Campañas de pedagogía y Comportamiento Vial

Se van a recordar las normas de nuestra Ciclovía y recomendaciones para una movilidad segura y responsable.

Este domingo 29 de marzo en:

Carrera Séptima con calle 34.

¡Ven y participa!

Bienestar animal

Este domingo 29 de marzo, habrá actividades enfocadas en los animales de compañía en:

• Carrera Séptima con calle 28.

Ciclovía alternativa

Este domingo 29 de marzo, se contará con un punto para la práctica Pickleball y Futbolin, así como con actividades recreativas para la ciudadanía, en:

Carrera Novena con valle 116.

Puntos de «Bogotá en Forma» en la Ciclovía

Este domingo 29 de marzo, en el punto habrá diferentes clases para todos los asistentes.

Están ubicados en:

Carrera Séptima con calle 36 frente al Parque Nacional.

Calle 54 sur con carrera 95.

Puntos de «Bogotá en Bici» en la Ciclovía

Estarán enseñando a los usuarios a montar bicicleta.

El domingo 29 de marzo, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Avenida Boyacá con calle 138.

Carrera 24 con calle 42.

Carrera 9 con calle 116.

Calle 54 sur con carrera 95.

Carrera 50 con calle Tercera frente al parque el Sol.

SDS. Jornadas educativas Salud y Bienestar Entorno Educativo

Este domingo 29 de marzo, se tendrá puntos de entorno educativo orientados a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la reducción de riesgos y la promoción de la salud integral, mediante acciones de educación, detección temprana y orientación, para fortalecer factores protectores y facilitar el acceso a servicios para adolescentes, jóvenes y personas adultas, en:

Carrera Séptima con calle 60.

Carrera Séptima con calle 26.

Avenida Boyacá con calle 26.

Avenida Boyacá con calle 52 sur.

Secretaría Distrital de Salud (SDS) – Cuídate, sé feliz

Este domingo 29 de marzo, se cuenta con puntos ‘Cuídate y sé feliz’ de la SDS sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Calle 40H sur #72R

Carrera Séptima con calle 85.

Carrera Séptima con calle 28.

Avenida Boyacá con carrera 24.

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud.

Instituto distrital de ciencia, biotecnología e innovación en salud- IDCBIS

Este domingo 29 de marzo, por parte de esta entidad se realizará sensibilización y vinculación de potenciales donantes de células formadoras de célula; esto estará dirigido a población a personas de 18 a 55 años con ciertas características y podrás encontrarlos en:

• Calle 116 con carrera 15.

Eventos sobre la Ciclovía

Ciclopaseo a ciegas

Este domingo 29 de marzo, se realizará el Ciclopaseo a ciegas en la Carrera 9 con Calle 116, donde, junto a los guardianes, se desarrollará un recorrido tipo circuito en bicicletas tándem. La actividad permitirá a los participantes vivir una experiencia que simula la condición de discapacidad visual, promoviendo la empatía y la inclusión.

Te invitamos a conocer: Celebra este domingo 29 de marzo el Día del Teatro en el Parque Renacimiento ¡Gratis!

Dominadas en Ciclovía

Para este domingo 29 de marzo, por parte de un influencer “Mesendinho Hernández”, se tendrá un reto que consiste en realizar dominadas con un balón de futbol por la Ciclovía durante 32 kilómetros:

Empezando desde la Calle 26 con Carrera 96i a las 06:30 am.

Posteriormente tomará al oriente hasta carrera Séptima, carrera Séptima al sur hasta Calle 72.

Calle 72 al occidente hasta carrera 15.

Carrera 15 al norte hasta calle 116

Calle 116 al oriente hasta carrera Novena.

Carrera Novena al norte hasta calle 170.

Calle 170 al occidente hasta avenida Boyacá donde finalizará el reto.

Jamboree ON PEDALS

Para este domingo 29 de marzo, el Grupo 99 Liceo Cervantes El Retiro invita a scouts de todo el mundo a realizar recorridos en bicicleta y registrar los kilómetros recorridos. El encuentro será a las 09:00 a. m. en:

Carrera Novena con calle 116, dando inicio al recorrido por la Ciclovía a las 10:00 a. m., con llegada al Parque El Virrey.

Activaciones de marca sobre la Ciclovía

Canal Capital – Cicloviva

El domingo 29 de marzo, por parte del Canal Capital, se realizará un magazín estructurado donde se explorarán los diversos aspectos de la Ciclovía, contando historias de vida que reflejen la realidad y diversidad de los habitantes de Bogotá, lo anterior en:

Carrera Séptima con calle 29.

La Patrulla Criolla

Este domingo 29 de marzo, por parte de la Fundación, se llevará a cabo una jornada de adopción y sensibilización de animales de compañía, lo anterior en:

Carrera 15 con calle 94.

Ruta Sabuesos

Este domingo 29 de marzo, encontrarás carpas de distintas marcas y un servicio veterinario gratuito para realizar un triage básico a las mascotas asistentes.

Calle 116 con carrera 15.

¡Comparte una jornada llena de diversión junto a tu mejor amigo!

Coca Cola

El domingo 29 de marzo, por parte de la marca se tendrá entrega de muestras de su producto flashlyte :

Calle 26 con carrera 40.

Recomendaciones para prevenir posibles hurtos en la vía

Se informa a todos los usuarios que en jornadas pasadas se ha identificado a personas inescrupulosas aprovechando la buena voluntad de los usuarios para hurtar elementos de valor. Ten en cuenta que: