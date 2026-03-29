nicie la Semana Santa subiendo por el Sendero de Monserrate este Domingo de Ramos 29 de marzo

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a visitar el sendero de Monserrate este Domingo de Ramos 29 de marzo de 2026 inicia con toda la Semana Mayor. ¡Conoce aquí los horarios y recomendaciones!

Monserrate es uno de los destinos más visitados en Bogotá. Para la Semana Mayor 2026 (del 29 de marzo al 5 de abril) se proyecta la visita de cerca de 200.000 personas. Este lugar es un ícono patrimonial del Distrito donde convergen turismo religioso y actividad física al aire libre. Es un lugar ideal para encontrar recogimiento, oración y paz para el espíritu.

Por su ubicación privilegiada, es frecuentado para conocer a Bogotá desde lo alto. Allí, turistas y creyentes se toman fotografías panorámicas donde descubren una nueva vista de la ciudad. El santuario alberga las imágenes del Señor Caído, figura del ‘Santo Cristo Caído a los azotes y clavado en la cruz’, obra del maestro Pedro de Lugo Albarracín y una réplica de la Virgen de Montserrat, igual a la del Monasterio de Montserrat de Barcelona, España.

Durante esta Semana Santa esperamos una gran afluencia de bogotanos, bogotanas y visitantes, por eso hemos definido horarios, controles de capacidad y recomendaciones claras para garantizar un ascenso seguro a Monserrate. La invitación es a planear la visita con anticipación y acatar las indicaciones del personal en el sendero, destacó Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Debido a la alta afluencia de visitantes no está permitido realizar fotografías o videos durante el recorrido, solo en la parte superior del sendero. Por otra parte, se recomienda llevar hidratación, protector solar y gorra para prevenir afectaciones a la salud.

Horarios de operación del sendero de Monserrate durante Semana Santa 2026

El sendero estará habilitado del domingo de ramos el 29 de marzo al domingo de resurrección 5 de abril, en horario de 5:00 a. m. a 1:00 p. m.

El día martes 31 de marzo de 2026, estará cerrado por mantenimiento.

Por razones de aforo y seguridad, el ingreso puede cerrarse antes de la 1:00 p.m. si se alcanza la capacidad máxima permitida.

El descenso máximo permitido será hasta las 4:00 p.m.

¡Sigue estas recomendaciones para que asciendas el sendereo de Monserrate con la mejor actitud y ningún imprevisto!

Con ocasión del inicio de la Semana Santa, el IDRD dispuso de las siguientes medidas para prevenir aglomeraciones y mantener el orden del lugar:

Se restringe el ingreso de coches, caminadores, animales de compañía y dispositivos de amplificación de sonido.

Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas durante todo el recorrido.

No se autoriza el ingreso de niños con estatura inferior a un metro.

Se recomienda a las personas mayores de 75 años hacer uso del teleférico o del funicular.

Usar únicamente la ruta autorizada. El sendero del Pico del Águila continúa clausurado de manera preventiva por posibilidad de desprendimiento de material.

Recomendaciones de salud

El ascenso no está recomendado para:

Mujeres en estado de embarazo.

Personas con enfermedades cardíacas.

Personas con hipertensión, hipotensión o diabetes descontrolada.

Personas con enfermedades respiratorias crónicas (asma, EPOC).

Personas con movilidad reducida.

Ascenso y descenso del Cerro de Monserrate por funicular o teleférico

Si visitas en Semana Santa el Cerro de Monserrate, puedes ascender o descender a través del funicular o teleférico, que prestan servicios en los siguientes horarios:

Lunes a sábados, 6:30 a. m. a 10:00 p. m. Servicio de taquilla hasta las 10:00 p. m.

Domingos de 5:30 a. m. a 5:00 p. m. Servicio de taquilla hasta las 5:00 p. m.

Días festivos de 6:30 a. m. a 5:00 p. m. Servicio de taquilla hasta las 5:00 p. m.

Para conocer tarifas del funicular o teleférico, ingresa haciendo clic aquí.