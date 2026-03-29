nicie la Semana Santa subiendo por el Sendero de Monserrate este Domingo de Ramos 29 de marzo
Foto: IDRD.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a visitar el sendero de Monserrate este Domingo de Ramos 29 de marzo de 2026 inicia con toda la Semana Mayor. ¡Conoce aquí los horarios y recomendaciones!
Monserrate es uno de los destinos más visitados en Bogotá. Para la Semana Mayor 2026 (del 29 de marzo al 5 de abril) se proyecta la visita de cerca de 200.000 personas. Este lugar es un ícono patrimonial del Distrito donde convergen turismo religioso y actividad física al aire libre. Es un lugar ideal para encontrar recogimiento, oración y paz para el espíritu.
Por su ubicación privilegiada, es frecuentado para conocer a Bogotá desde lo alto. Allí, turistas y creyentes se toman fotografías panorámicas donde descubren una nueva vista de la ciudad. El santuario alberga las imágenes del Señor Caído, figura del ‘Santo Cristo Caído a los azotes y clavado en la cruz’, obra del maestro Pedro de Lugo Albarracín y una réplica de la Virgen de Montserrat, igual a la del Monasterio de Montserrat de Barcelona, España.
Durante esta Semana Santa esperamos una gran afluencia de bogotanos, bogotanas y visitantes, por eso hemos definido horarios, controles de capacidad y recomendaciones claras para garantizar un ascenso seguro a Monserrate. La invitación es a planear la visita con anticipación y acatar las indicaciones del personal en el sendero, destacó Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
Debido a la alta afluencia de visitantes no está permitido realizar fotografías o videos durante el recorrido, solo en la parte superior del sendero. Por otra parte, se recomienda llevar hidratación, protector solar y gorra para prevenir afectaciones a la salud.
Horarios de operación del sendero de Monserrate durante Semana Santa 2026
- El sendero estará habilitado del domingo de ramos el 29 de marzo al domingo de resurrección 5 de abril, en horario de 5:00 a. m. a 1:00 p. m.
- El día martes 31 de marzo de 2026, estará cerrado por mantenimiento.
- Por razones de aforo y seguridad, el ingreso puede cerrarse antes de la 1:00 p.m. si se alcanza la capacidad máxima permitida.
- El descenso máximo permitido será hasta las 4:00 p.m.
¡Sigue estas recomendaciones para que asciendas el sendereo de Monserrate con la mejor actitud y ningún imprevisto!
Con ocasión del inicio de la Semana Santa, el IDRD dispuso de las siguientes medidas para prevenir aglomeraciones y mantener el orden del lugar:
- Se restringe el ingreso de coches, caminadores, animales de compañía y dispositivos de amplificación de sonido.
- Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas durante todo el recorrido.
- No se autoriza el ingreso de niños con estatura inferior a un metro.
- Se recomienda a las personas mayores de 75 años hacer uso del teleférico o del funicular.
- Usar únicamente la ruta autorizada. El sendero del Pico del Águila continúa clausurado de manera preventiva por posibilidad de desprendimiento de material.
Recomendaciones de salud
- El ascenso no está recomendado para:
- Mujeres en estado de embarazo.
- Personas con enfermedades cardíacas.
- Personas con hipertensión, hipotensión o diabetes descontrolada.
- Personas con enfermedades respiratorias crónicas (asma, EPOC).
- Personas con movilidad reducida.
Ascenso y descenso del Cerro de Monserrate por funicular o teleférico
Si visitas en Semana Santa el Cerro de Monserrate, puedes ascender o descender a través del funicular o teleférico, que prestan servicios en los siguientes horarios:
- Lunes a sábados, 6:30 a. m. a 10:00 p. m. Servicio de taquilla hasta las 10:00 p. m.
- Domingos de 5:30 a. m. a 5:00 p. m. Servicio de taquilla hasta las 5:00 p. m.
- Días festivos de 6:30 a. m. a 5:00 p. m. Servicio de taquilla hasta las 5:00 p. m.
Para conocer tarifas del funicular o teleférico, ingresa haciendo clic aquí.