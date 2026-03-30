Armada Nacional incorpora nuevas embarcaciones para fortalecer la seguridad marítima y la soberanía en el Caribe

–La Armada Nacional marcó un nuevo hito histórico este fin de semana con la incorporación de dos nuevas unidades marítimas que fortalecerán las operaciones en el Caribe Colombiano.

En una ceremonia presidida por el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada de Colombia, se realizó el bautizo y afirmado del pabellón de dos embarcaciones.

Se trata del bote tipo patrullero de interdicción ARC Cabo Primero Henry Moreno Nieto y del remolcador de bahía ARC Ciénaga de la Virgen, los cuales estarán al servicio de la Fuerza Naval del Caribe para realizar operaciones de patrullaje, vigilancia, búsqueda y rescate en condiciones marítimas adversas, pero también para ejecutar maniobras de apoyo a las unidades de superficie de gran calado.

Bote patrullero de interdicción

El bote tipo patrullero de interdicción se identificará en su casco con el número 792 y será una embarcación de patrulla de largo alcance, vigilancia, búsqueda y rescate, de alto desempeño en estados de mar severos.

Además, cuenta con espacios internos para acomodación de la tripulación y capacidades para la realización de operaciones mucho más prolongadas que las unidades de reacción rápida tradicionales.

La unidad de reacción rápida de alta interdicción tipo A, que será comandada por el teniente de navío Johnny Jesús Saltarín Gale y que fue construida en Cotecmar (Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial), tiene una eslora (largo) de 20,3 metros, una manga (ancho) de cinco metros; puede alcanzar una velocidad máxima de 40 nudos (74 kilómetros por hora) y estará integrada por once tripulantes entre ellos dos oficiales, siete suboficiales y dos infantes de marina profesionales.

Remolcador de Bahía

Esta embarcación se convierte en el segundo remolcador que adquiere la Institución naval para apoyar logísticamente en las maniobras de zarpe y atraque de las unidades mayores de superficie en la Base Naval ARC Bolívar. Este ARC fue construido por el astillero naval Damen en China y en su casco llevará el número de identificación 78.

Fue construido con características técnicas modernas, robustas y certificadas bajo estándares de la casa clasificadora Bureau Veritas y normas aplicables Marpol y Solas (convenios gestionados por la Organización Marítima Internacional (OMI) para garantizar la seguridad de la vida humana en la construcción y operación de buques y previenen la contaminación marina).

Esta embarcación fortalecerá la capacidad de maniobra y apoyo portuario para las unidades de superficie en el Caribe colombiano, mejorando las capacidades de apoyo logístico y el despliegue de la flota naval.

La Armada indicó que será tripulada por tres marinos y estará bajo el mando del teniente de corbeta Andrés Camilo Osorio Munévar.

Con la incorporación de estas nuevas embarcaciones la Armada de Colombia reafirma su compromiso de modernización de la flota naval para seguir cumpliendo su misión constitucional de defender la soberanía nacional e integridad del territorio en mares, costas, ríos y áreas insulares.