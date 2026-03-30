Definen hoja de ruta para ejecutar Plan de Recuperación Temprana en ocho departamentos afectados por frente frío

–???La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y siete sectores del Gobierno nacional definieron las líneas de acción del Plan de Recuperación Temprana para los ocho departamentos afectados por el frente frío: La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Norte de Santander.

??El trabajo conjunto, realizado de manera anticipada, permitirá que, en cuanto estén disponibles los recursos (previstos para abril), los territorios reciban una respuesta organizada, eficiente y oportuna.

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??Las mesas articularon a los sectores de transporte, vivienda, educación, agricultura, ambiente, minas y energía, así como al Programa de Alimentación Escolar (UAPA).

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??El Gobierno destinó 8,7 billones de pesos para la recuperación temprana. De estos, 6,3 billones serán canalizados a través de la UNGRD, en su rol de coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). La entidad no ejecuta estos recursos directamente, sino que los transfiere a cada sector para su implementación en los territorios.

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??El sector transporte rehabilitará vías, puentes e infraestructura fluvial, priorizando las zonas más aisladas. Por su parte, minas y energía restablecerá la infraestructura eléctrica afectada.

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??En vivienda, se desarrollarán nuevas soluciones habitacionales, se otorgarán subsidios de arriendo y se ejecutarán mejoramientos. El sector ambiente adelantará la restauración de ecosistemas estratégicos e implementará el Centro Regional de Monitoreo, Pronóstico y Alertas del Valle del Sinú.

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??En el sector rural, agricultura incorporará alivios financieros y medidas productivas. Así mismo, educación recuperará infraestructura escolar y entregará dotaciones. El Programa de Alimentación Escolar restablecerá los comedores afectados como parte de la recuperación de servicios esenciales.

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??Sin esperar los recursos del Plan, la UNGRD ya ejecuta acciones concretas en los territorios.

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??En Córdoba, opera con 15.000 horas de maquinaria amarilla y 1.000 horas de volqueta para rehabilitar vías y limpiar canales.

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??Además, mantiene activas 10 motobombas, con capacidad de bombeo de hasta 62.000 metros cúbicos por hora, para reducir los niveles de inundación.

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??La entidad ha distribuido más de un millón de litros de agua potable a través de nueve carrotanques y ha lavado 10 kilómetros de calles en barrios afectados de Montería.

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??En Tierralta, brinda asistencia técnica para la adecuación de alojamientos temporales en Cerro de las Tetas, Cerro El Toro, Nuevo Tay, Santana y Villa Providencia, y evalúa nuevas construcciones con el apoyo de organizaciones humanitarias.

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??Tres puentes ya fueron asignados para restablecer la conectividad: uno reconectará Magdalena con La Guajira y dos irán a Antioquia, uno de los cuales permitirá restablecer la conexión vial con Córdoba.

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??Comisiones técnicas trabajan en los municipios junto a alcaldes y comunidades para levantar información en terreno, que se incorporará directamente en las acciones del Plan.

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??La planeación entre la UNGRD y los sectores define qué, cómo y dónde se actuará. Esta coordinación permite que los recursos lleguen a donde más se necesitan y se ejecuten de forma organizada. El siguiente paso será la llegada de los recursos y el inicio de las intervenciones en los ocho departamentos afectados.