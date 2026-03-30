Así operará el pico y placa en Bogotá para la semana del 30 de marzo al 3 de abril

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Conoce cómo funcionará la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante Semana Santa, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Conoce todos los detalles, planifica tus viajes y evita sanciones!

Así funcionará la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante Semana Santa: lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril

Lunes 30 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 31 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 1 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 2 de abril: no aplica el pico y placa por ser día festivo

Viernes 3 de abril: no aplica el pico y placa por ser día festivo

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerda que el horario del pico y placa en Bogota? para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados

¡Ojo! No te dejes engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

Recuerda que el único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la Secretaría Distrital de Movilidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Ten en cuenta que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.