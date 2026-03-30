¿Vas a estar en Bogotá en Semana Santa? Recuerde que el pico y placa se mantiene de lunes a miércoles

Foto: Alcaldía de Bogotá.

¡Revisa esta información de movilidad en el marco de Semana Santa en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa! La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó cómo operará la medida de pico y placa para la semana de lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril.

Así funcionará la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante Semana Santa

Lunes 30 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 31 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 1 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 2 de abril: no aplica el pico y placa por ser día festivo

Viernes 3 de abril: no aplica el pico y placa por ser día festivo

Sábado 4 de abril: no aplica la medida de pico y placa para particulares.

Domingo 5 de abril: hay pico y placa regional para el ingreso a Bogotá

¿Cómo hacer el trámite de Pico y Placa Solidario en Bogotá de forma segura?

Con la llegada de la Semana Santa, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) hace un llamado a la ciudadanía para planificar sus desplazamientos y tramitar con anticipación el permiso de Pico y Placa Solidario.

El único sitio oficial y seguro para este trámite es ?? www.movilidadbogota.gov.co en el banner de Pico y Placa Solidario.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recomienda verificar siempre la URL, esta debe terminar en .GOV.CO (se ha identificado que algunas usan el “.gov.co” en medio de su url, lo cual no corresponde con las páginas oficiales).

La ciudadanía debe ignorar por completo mensajes de texto, chats de WhatsApp, correos electrónicos, llamadas telefónicas u otros medios de contacto que le ofrezcan ayuda para tramitar el permiso.

Plan éxodo y retorno por Semana Santa

Como parte de este despliegue para Semana Santa, se dispondrá de un promedio de 360 personas en vía diariamente, entre Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y Grupo Guía, quienes estarán presentes en los principales corredores de ingreso y salida de Bogotá, y en el corredor de la calle 26 y, desde el Centro de Gestión de Tránsito, se mantendrá el monitoreo permanente para atender oportunamente cualquier eventualidad.

Entre las medidas previstas a implementar está el reversible de la carrera Séptima entre calles 245 y 183, para facilitar el regreso por el norte de la ciudad, intermitencia semafórica en la autopista Sur y la coordinación con municipios aledaños y concesionarios, para facilitar los desplazamientos y mejorar los tiempos de viaje.

Para el retorno, el domingo 5 de abril, se aplicará el pico y placa regional, en los nueve corredores de ingreso a la ciudad. De 12:00 a 4:00 p. m. podrán ingresar los vehículos terminados en placa par, y de 4:00 p. m. a 8:00 p.m. los vehículos terminados en placas impar.