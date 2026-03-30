Cae cargamento récord de cuatro toneladas de cocaína en el Urabá; tenían como destino el Reino Unido
–Gracias a labores especializadas de análisis de imágenes de escáner de contenedores e inspección de carga, se logró la ubicación e incautación de un cargamento de 4 toneladas de cocaína que estaba oculto en 334 cajas de exportación tipo snacks dentro de un contenedor.
Este resultado impactó directamente las finanzas del ‘clan del golfo’, y se evitó la comercialización de cerca de 10 millones de dosis en mercados internacionales, con un valor superior a 155 millones de dólares, informó la Policía Nacional.
Una incautación de esta magnitud no se registraba desde hace más de cinco años, golpeando de manera contundente a estas estructuras ilegales, añadió.
#EsNoticia | Cuatro toneladas de cocaína fueron incautadas en el #Urabá. El cargamento tenía como destino el Reino Unido.
Con este resultado se evitó la circulación de más de 10 millones de dosis y se impactaron las finanzas criminales en 155 millones de dólares.
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— Policía de Colombia (@PoliciaColombia) March 30, 2026