Incautan 22.700 mililitros de ketamina en Valle del Cauca

–La Policia de Tránsito incautó 22 mil 700 mililitros de ketamina en la vía Andalucía–Cerrito (Buga), sector La Ladrillera, en el Valle del Cauca, en un bus afiliado a la empresa Bolivariano, que cubría la ruta Ipiales–Medellín. Los dos conductores del automotor fueron capturados.

La ketamina era transportada en el compartimento de herramientas y se encontraba oculta en cajas forradas. La sustancia fue hallada en dos presentaciones: (119) frascos marca SOLOKET de 100 ml de uso veterinario y (108) frascos Ket-A-100 de 100 ml.

Según manifestaron los conductores, la sustancia sería entregada en el municipio de Cartago, a cambio de 800 mil pesos.

Con este resultado se afectan las rentas criminales en aproximadamente 63.560.000 pesos y se evita la comercialización de 227.000 dosis, señaló la Ppolicía.

Incautación de 22.700 mililitros de ketamina y captura de 2 personas en #ValleDelCauca La @PoliciaColombia , a través de la @TransitoPolicia, en la vía Andalucía–Cerrito (Buga), sector La Ladrillera, logró este resultado operacional contra el tráfico de sustancias ilícitas.… pic.twitter.com/HcEPtWJd3t — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) March 29, 2026

La ketamina es un anestésico sintetizado en 1962 que sigue utilizándose en la actualidad con fines médicos y en veterinaria. Su presentación farmacéutica es en forma de líquido inyectable.

En la calle se puede encontrar como líquido, polvo, cristales, pastillas o cápsulas y se conoce popularmente como “special K”. En ocasiones, puede estar mezclada con otras sustancias (efedrina, cafeína etc.).

Sus efectos dependen de la composición, la dosis, el contexto en que se consuma y las características del consumidor (peso, edad, etc.). A dosis bajas, produce efectos similares a los de borrachera por alcohol, con pérdida de coordinación y dificultades para hablar y pensar, visión borrosa, etc… . A dosis altas puede provocar un “viaje” muy intenso, con delirios, pseudoalucinaciones, pérdida de la noción del espacio y del tiempo y distorsión de la realidad. Algunas personas se ven fuera de su cuerpo o piensan que han muerto o van a morir de manera inmediata.

Es una sustancia muy peligrosa que puede provocar ansiedad, paranoia, y paros respiratorio y cardiaco, e incluso consumos mínimos pueden producir sobredosis.

Su consumo habitual produce alteraciones en la memoria y en la concentración y deterioro de las habilidades del individuo. (Información científica Ministerio de Sanidad-España).