Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 31 de marzo de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este martes 31 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Martes 31 de marzo de 2026

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Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad y Nueva Marsella.

De la avenida calle 6 a la calle 26 Sur, entre carrera 68 a la carrera 72.

08:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Puente Aranda

Los Ejidos y Gorgonzola.

De la carrera 36 a la carrera 50, entre avenida calle 13 a la avenida calle 6.

08:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento

preventivo

San Cristóbal

Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Sosiego Sur, Country Sur, Gustavo Restrepo, San Carlos, Policarpa Salavarrieta, Caracas y Santa Mónica.

De la avenida calle 1 a la calle 33 Sur, entre avenida carrera 10 a la avenida Caracas.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.