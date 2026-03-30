Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 30 de marzo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 30 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 9492 – La 5ta 5 – Tarde 3712 – La 5ta 1
Culona
Día 2735 – Noche
Astro Sol
4657 – Signo Géminis
Pijao de Oro
9046 – La 5ta 7
Paisita
Día 8058 – La 5ta 4 – Noche
Chontico
Día 4787 – La 5ta 8 – Noche
Cafeterito
Tarde 0050 – La 5ta 9 – Noche
Sinuano
Día 5201 – La 5ta 5 – Noche
Cash Three
Día 665 – Noche
Play Four
Día 1275 – Noche
Samán
Día 9381
Caribeña
Día 8401 – La 5ta 9 – Noche
Motilón
Tarde 6001 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 1825 – La 5ta 6 – Noche
Antioqueñita
Día 5637 – La 5ta: 2 – Tarde 1398 – La 5ta 0