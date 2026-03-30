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    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 30 de marzo de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 30 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 9492 – La 5ta 5 – Tarde 3712 – La 5ta 1

    Culona
    Día 2735 – Noche

    Astro Sol
    4657 – Signo Géminis

    Pijao de Oro
    9046 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 8058 – La 5ta 4 – Noche

    Chontico
    Día 4787 – La 5ta 8 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 0050 – La 5ta 9 – Noche

    Sinuano
    Día 5201 – La 5ta 5 – Noche

    Cash Three
    Día 665 – Noche

    Play Four
    Día 1275 – Noche

    Samán
    Día 9381

    Caribeña
    Día 8401 – La 5ta 9 – Noche

    Motilón
    Tarde 6001 – La 5ta 1 – Noche

    Fantástica
    Día 1825 – La 5ta 6 – Noche

    Antioqueñita
    Día 5637 – La 5ta: 2 – Tarde 1398 – La 5ta 0

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