Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 30 de marzo de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 30 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 9492 – La 5ta 5 – Tarde 3712 – La 5ta 1

Culona

Día 2735 – Noche

Astro Sol

4657 – Signo Géminis

Pijao de Oro

9046 – La 5ta 7

Paisita

Día 8058 – La 5ta 4 – Noche

Chontico

Día 4787 – La 5ta 8 – Noche

Cafeterito

Tarde 0050 – La 5ta 9 – Noche

Sinuano

Día 5201 – La 5ta 5 – Noche

Cash Three

Día 665 – Noche

Play Four

Día 1275 – Noche

Samán

Día 9381

Caribeña

Día 8401 – La 5ta 9 – Noche

Motilón

Tarde 6001 – La 5ta 1 – Noche

Fantástica

Día 1825 – La 5ta 6 – Noche

Antioqueñita

Día 5637 – La 5ta: 2 – Tarde 1398 – La 5ta 0