Culminó la identificación de las 69 víctimas del avión Hércules C-130
–El Instituto Nacional de Medicina Lgal informó este lunes que tras una rigurosa labor forense, se culminó con la identificación de los 69 integrantes de la Fuerza Pública fallecidos en el accidente del avión Hércules C-130 en Puerto Leguizamo, Putumayo, el pasado 23 de marzo. Este paso fundamental brinda respuesta a las familias de las víctimas, a quienes acompañamos en su dolor, precisó.
Las víctimas identificadas son:
01. Villota Guevara Ariel Leonardo
02. Fernández Camargo Jaime Alexander
03. Otavo Yaima Yeferson Fabian
04. Moreno Chavez Andrés Javier
05. Morales Rumbo Jorge Luis
06. Martínez Varón Marco Tulio
07. Quintero Aquite Juan Ernesto
08. Blanco Hemández Luis Eduardo
09. Herrera López Mateo
10. Noreña Andica Luis Andrés
11. Solis Torres Jaider Alexis
12. Pérez Torres Benjam Esteban
13. González Herrera Julan David
14. González Hernández Luis Eduardo
15. Baza Tordecilla Cristian Camilo
16. Pinzon Reyes Jhonathan Stid
17. Rojas Velandia Natalia
18. Guerra Ameida Rafael Santos
19. Chiquillo Miranda Jesús Enrique
20. Arias Pérez Daniel Esteban
21. Tordecilla Warnes Arley Camilo
22. Contreras Astroza Cristian Camilo
23. Mena Hurtado Jeison
24. Narvaez Vargas Jesús Antonio
25. Ramírez Mejia Alejandro José
26. Ocampo Tenorio Giovanny
27. ernández Hernández Jesús Eduardo
28. Pérez Ramírez José Alfredo
29. Moreano Canticus Anderson Steven
30. Amador Pinilla Juan Pablo
31. Vargas Silva Romer
32. Arias Pérez Santiago Andrés
33. Montánchez Arnulfo Gildardo
34. Diaz Reyes Leandro
35. Varón Reyes Hugo Mario
36. Libreros Tarapuez Jhon Jairo
37. Obando Rengifo Edier Enrique
38. Cruz Vargas John Fader
39. Otavo Tique Wilson Daniel
40. Argel Villadiego Camilo Andrés
41. López Orozco Luis Antonio
42. Tabaco Franco Carlos Aldrés
43. Mendoza Caicedo José Marco
44. Chaverra Romana Juan Sebastián
45. Moran Viteri Jarvi Dabian
46. Pertuz Martínez Urbano Junior
47. Muñoz Ceron Deimer Alexis
48. Giraldo Beltran Carlos Andrés
49. Dizu Morano Eyder Yobany
50. Méndez Torres Javier Femando
51. Moreno Rodriguez Fabian Andrés
52. Marino Saavedra José Esteban
53. De La Cruz Gutiérrez Carlos Elías
54. Cespedes Arias Julián David
55. Oscar Favian Romero Silva
56. Espejo Diaz Brayan
57. Ovallos Lozano Juan Camilo
58. Rincón Machado Jairo Andrés
59. Jiménez Clavijo Brandon Leonel
60. Navarro Rangel Janier Andrés
61. Petevi Pantoja Wilmer Olegario
62. Morales Torres Ederxander
63. Cabrera Bustos Yeiner
64. Moreno Viveros José Yefer
65. Vélez Ortiz William Andrés
66. Moreno Baena Jonatan
67. González Jesús Alejandro
68. Acuña Cruz Jhon Jairo
69. Julio Severiche Kaled David
Con la identificación de nuestros últimos seis soldados por parte de @MedLegalColombi, termina la espera para sus familias. Hoy, con el respeto más profundo, despedimos a todos nuestros #HéroesPorSiempre que partieron en el accidente aéreo.
Para sus familias toda nuestra… pic.twitter.com/ChvG0edKaE
— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 30, 2026
Hijos, hermanos, esposos, padres y amigos: eran todo eso y mucho más. Jóvenes de nuestras raíces que, tras meses de servicio, soñaban con volver al abrazo de sus familias, y que el 23 de marzo de 2026 en el Putumayo vieron sus vidas interrumpidas mientras cumplían con honor su… pic.twitter.com/63EOD6p8ci
— Mindefensa (@mindefensa) March 30, 2026
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez rindió un sentido homenaje a los 69 integrantes de la Fuerza Pública que fallecieron en el trágico accidente del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aerea, el pasado 23 de marzo.
Durante una misa celebrada en el Cantón Norte, el jefe de cartera se dirigió a las familias de las víctimas y destacó su memoria, en un acto de respeto y reconocimiento por su servicio al país.
El ministro @PedroSanchezCol rindió un sentido homenaje a los 69 integrantes de la Fuerza Pública que fallecieron en el trágico accidente del avión C-130 Hércules de la @FuerzaAereaCol, el pasado 23 de marzo.
Durante una misa celebrada en el Cantón Norte, el jefe de cartera se… pic.twitter.com/Ore16ez6kH
— Mindefensa (@mindefensa) March 28, 2026
En medio del silencio y el dolor, nos unimos en oración durante la Eucaristía en homenaje a nuestros policías y soldados que partieron a la eternidad en el accidente aéreo.
Hoy su ausencia duele, pero su recuerdo permanece intacto en la memoria de un país que no los olvidará.
— Policía de Colombia (@PoliciaColombia) March 27, 2026
Acompañamos a nuestros hermanos de la @FuerzaAereaCol y rendimos un sentido homenaje en #Nariño al subteniente Julián David González Herrera, quien falleció en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo.
Desde la #Brigada23 elevamos oraciones por su descanso eterno y enviamos un… pic.twitter.com/Q2DTqHj6s6
— Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) March 30, 2026