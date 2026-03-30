Culminó la identificación de las 69 víctimas del avión Hércules C-130

–El Instituto Nacional de Medicina Lgal informó este lunes que tras una rigurosa labor forense, se culminó con la identificación de los 69 integrantes de la Fuerza Pública fallecidos en el accidente del avión Hércules C-130 en Puerto Leguizamo, Putumayo, el pasado 23 de marzo. Este paso fundamental brinda respuesta a las familias de las víctimas, a quienes acompañamos en su dolor, precisó.

Las víctimas identificadas son:

01. Villota Guevara Ariel Leonardo

02. Fernández Camargo Jaime Alexander

03. Otavo Yaima Yeferson Fabian

04. Moreno Chavez Andrés Javier

05. Morales Rumbo Jorge Luis

06. Martínez Varón Marco Tulio

07. Quintero Aquite Juan Ernesto

08. Blanco Hemández Luis Eduardo

09. Herrera López Mateo

10. Noreña Andica Luis Andrés

11. Solis Torres Jaider Alexis

12. Pérez Torres Benjam Esteban

13. González Herrera Julan David

14. González Hernández Luis Eduardo

15. Baza Tordecilla Cristian Camilo

16. Pinzon Reyes Jhonathan Stid

17. Rojas Velandia Natalia

18. Guerra Ameida Rafael Santos

19. Chiquillo Miranda Jesús Enrique

20. Arias Pérez Daniel Esteban

21. Tordecilla Warnes Arley Camilo

22. Contreras Astroza Cristian Camilo

23. Mena Hurtado Jeison

24. Narvaez Vargas Jesús Antonio

25. Ramírez Mejia Alejandro José

26. Ocampo Tenorio Giovanny

27. ernández Hernández Jesús Eduardo

28. Pérez Ramírez José Alfredo

29. Moreano Canticus Anderson Steven

30. Amador Pinilla Juan Pablo

31. Vargas Silva Romer

32. Arias Pérez Santiago Andrés

33. Montánchez Arnulfo Gildardo

34. Diaz Reyes Leandro

35. Varón Reyes Hugo Mario

36. Libreros Tarapuez Jhon Jairo

37. Obando Rengifo Edier Enrique

38. Cruz Vargas John Fader

39. Otavo Tique Wilson Daniel

40. Argel Villadiego Camilo Andrés

41. López Orozco Luis Antonio

42. Tabaco Franco Carlos Aldrés

43. Mendoza Caicedo José Marco

44. Chaverra Romana Juan Sebastián

45. Moran Viteri Jarvi Dabian

46. Pertuz Martínez Urbano Junior

47. Muñoz Ceron Deimer Alexis

48. Giraldo Beltran Carlos Andrés

49. Dizu Morano Eyder Yobany

50. Méndez Torres Javier Femando

51. Moreno Rodriguez Fabian Andrés

52. Marino Saavedra José Esteban

53. De La Cruz Gutiérrez Carlos Elías

54. Cespedes Arias Julián David

55. Oscar Favian Romero Silva

56. Espejo Diaz Brayan

57. Ovallos Lozano Juan Camilo

58. Rincón Machado Jairo Andrés

59. Jiménez Clavijo Brandon Leonel

60. Navarro Rangel Janier Andrés

61. Petevi Pantoja Wilmer Olegario

62. Morales Torres Ederxander

63. Cabrera Bustos Yeiner

64. Moreno Viveros José Yefer

65. Vélez Ortiz William Andrés

66. Moreno Baena Jonatan

67. González Jesús Alejandro

68. Acuña Cruz Jhon Jairo

69. Julio Severiche Kaled David

Con la identificación de nuestros últimos seis soldados por parte de @MedLegalColombi, termina la espera para sus familias. Hoy, con el respeto más profundo, despedimos a todos nuestros #HéroesPorSiempre que partieron en el accidente aéreo. Para sus familias toda nuestra… pic.twitter.com/ChvG0edKaE — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 30, 2026

Hijos, hermanos, esposos, padres y amigos: eran todo eso y mucho más. Jóvenes de nuestras raíces que, tras meses de servicio, soñaban con volver al abrazo de sus familias, y que el 23 de marzo de 2026 en el Putumayo vieron sus vidas interrumpidas mientras cumplían con honor su… pic.twitter.com/63EOD6p8ci — Mindefensa (@mindefensa) March 30, 2026

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez rindió un sentido homenaje a los 69 integrantes de la Fuerza Pública que fallecieron en el trágico accidente del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aerea, el pasado 23 de marzo.

Durante una misa celebrada en el Cantón Norte, el jefe de cartera se dirigió a las familias de las víctimas y destacó su memoria, en un acto de respeto y reconocimiento por su servicio al país.

El ministro @PedroSanchezCol rindió un sentido homenaje a los 69 integrantes de la Fuerza Pública que fallecieron en el trágico accidente del avión C-130 Hércules de la @FuerzaAereaCol, el pasado 23 de marzo. Durante una misa celebrada en el Cantón Norte, el jefe de cartera se… pic.twitter.com/Ore16ez6kH — Mindefensa (@mindefensa) March 28, 2026

En medio del silencio y el dolor, nos unimos en oración durante la Eucaristía en homenaje a nuestros policías y soldados que partieron a la eternidad en el accidente aéreo. Hoy su ausencia duele, pero su recuerdo permanece intacto en la memoria de un país que no los olvidará. A… pic.twitter.com/FSfXIPvMVh — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) March 27, 2026