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    Culminó la identificación de las 69 víctimas del avión Hércules C-130

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El Instituto Nacional de Medicina Lgal informó este lunes que tras una rigurosa labor forense, se culminó con la identificación de los 69 integrantes de la Fuerza Pública fallecidos en el accidente del avión Hércules C-130 en Puerto Leguizamo, Putumayo, el pasado 23 de marzo. Este paso fundamental brinda respuesta a las familias de las víctimas, a quienes acompañamos en su dolor, precisó.

    Las víctimas identificadas son:

    01. Villota Guevara Ariel Leonardo
    02. Fernández Camargo Jaime Alexander
    03. Otavo Yaima Yeferson Fabian
    04. Moreno Chavez Andrés Javier
    05. Morales Rumbo Jorge Luis
    06. Martínez Varón Marco Tulio
    07. Quintero Aquite Juan Ernesto
    08. Blanco Hemández Luis Eduardo
    09. Herrera López Mateo
    10. Noreña Andica Luis Andrés
    11. Solis Torres Jaider Alexis
    12. Pérez Torres Benjam Esteban
    13. González Herrera Julan David
    14. González Hernández Luis Eduardo
    15. Baza Tordecilla Cristian Camilo
    16. Pinzon Reyes Jhonathan Stid
    17. Rojas Velandia Natalia
    18. Guerra Ameida Rafael Santos
    19. Chiquillo Miranda Jesús Enrique
    20. Arias Pérez Daniel Esteban
    21. Tordecilla Warnes Arley Camilo
    22. Contreras Astroza Cristian Camilo
    23. Mena Hurtado Jeison
    24. Narvaez Vargas Jesús Antonio
    25. Ramírez Mejia Alejandro José
    26. Ocampo Tenorio Giovanny
    27. ernández Hernández Jesús Eduardo
    28. Pérez Ramírez José Alfredo
    29. Moreano Canticus Anderson Steven
    30. Amador Pinilla Juan Pablo
    31. Vargas Silva Romer
    32. Arias Pérez Santiago Andrés
    33. Montánchez Arnulfo Gildardo
    34. Diaz Reyes Leandro
    35. Varón Reyes Hugo Mario
    36. Libreros Tarapuez Jhon Jairo
    37. Obando Rengifo Edier Enrique
    38. Cruz Vargas John Fader
    39. Otavo Tique Wilson Daniel
    40. Argel Villadiego Camilo Andrés
    41. López Orozco Luis Antonio
    42. Tabaco Franco Carlos Aldrés
    43. Mendoza Caicedo José Marco
    44. Chaverra Romana Juan Sebastián
    45. Moran Viteri Jarvi Dabian
    46. Pertuz Martínez Urbano Junior
    47. Muñoz Ceron Deimer Alexis
    48. Giraldo Beltran Carlos Andrés
    49. Dizu Morano Eyder Yobany
    50. Méndez Torres Javier Femando
    51. Moreno Rodriguez Fabian Andrés
    52. Marino Saavedra José Esteban
    53. De La Cruz Gutiérrez Carlos Elías
    54. Cespedes Arias Julián David
    55. Oscar Favian Romero Silva
    56. Espejo Diaz Brayan
    57. Ovallos Lozano Juan Camilo
    58. Rincón Machado Jairo Andrés
    59. Jiménez Clavijo Brandon Leonel
    60. Navarro Rangel Janier Andrés
    61. Petevi Pantoja Wilmer Olegario
    62. Morales Torres Ederxander
    63. Cabrera Bustos Yeiner
    64. Moreno Viveros José Yefer
    65. Vélez Ortiz William Andrés
    66. Moreno Baena Jonatan
    67. González Jesús Alejandro
    68. Acuña Cruz Jhon Jairo
    69. Julio Severiche Kaled David

    El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez rindió un sentido homenaje a los 69 integrantes de la Fuerza Pública que fallecieron en el trágico accidente del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aerea, el pasado 23 de marzo.

    Durante una misa celebrada en el Cantón Norte, el jefe de cartera se dirigió a las familias de las víctimas y destacó su memoria, en un acto de respeto y reconocimiento por su servicio al país.

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