Acceda a 500 vacantes para conductores y operadores de buses del SITP hasta este 30 de marzo

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 500 vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá para conductores y operadores de buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP). Envía tu hoja de vida hasta este lunes 30 de marzo de 2026 a Consorcio Express, operador de TransMilenio. Actualiza tu hoja de vida y postúlate. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ es liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y busca conectar a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales y empleo digno.

Accede a vacantes para conductores y operadores buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y el operador de TransMilenio, Consorcio Express. Si tienes licencia de conducción C2 o C3 vigente. ¡Esta es tu oportunidad!

Detalles de las vacantes:

No requieres educación formal.

No necesitas experiencia en vehículo pesado.

Tipo de contrato: Indefinido

Salario: $2.603.489, más prestaciones sociales de ley, más horas extras.

Requisitos:

Contar con licencia de conducción C2 o C3 vigente.

Sin comparendos o con acuerdo de pago al día.

Residir en Bogotá.

Postúlate de manera virtual, envía tu hoja de vida al correo: profesional.jseleccion@consorcioexpress.co

¡Tienes plazo hasta este lunes 30 de marzo de 2026 para postularte!

Conoce detalles de esta convocatoria para conductores y operadores de buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), a través de la siguiente pieza gráfica:

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales.