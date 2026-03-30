Desmantelan dos fabricas de falsificación de dólares y pesos en Bogotá

–La Policía y la Fiscalía, en acción conjunta con el Servicio Secreto de Estados Unidos, desmantelaron dos fabricas de falsificación de dólares y pesos colombianos en la capital de la República. En la operación fueron capturados 12 integrantes de la organización.
Igualmente se incautaron $268 millones de pesos falsos, 7.800 dólares falsos y $162 millones en efectivo, así como tres taxis y una motocicleta utilizados para la distribución del dinero ilícito.
Golpe a las finanzas del crimen organizado en Bogotá. Fueron capturados 12 integrantes de una red dedicada a la falsificación de moneda y se intervinieron dos fábricas ilegales que operaban en la ciudad.
Durante el operativo se incautaron $268 millones de pesos falsos, 7.800… pic.twitter.com/ENHybDpe5W
— Mindefensa (@mindefensa) March 29, 2026