    • Bogotá Judicial

    Desmantelan dos fabricas de falsificación de dólares y pesos en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –La Policía y la Fiscalía, en acción conjunta con el Servicio Secreto de Estados Unidos, desmantelaron dos fabricas de falsificación de dólares y pesos colombianos en la capital de la República. En la operación fueron capturados 12 integrantes de la organización.

    Igualmente se incautaron $268 millones de pesos falsos, 7.800 dólares falsos y $162 millones en efectivo, así como tres taxis y una motocicleta utilizados para la distribución del dinero ilícito.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte