Defensoría alerta sobre el aumento del desplazamiento forzado en el país por causa de grupos armados ilegales

–El confinamiento impacta a poco más del triple de personas que el desplazamiento forzado en Colombia, así lo revela un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo a través de su Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana.

Mientras que entre enero y febrero del 2026 hubo 22 eventos de desplazamiento que perjudicaron a 6.006 personas, apenas 13 eventos de confinamiento bastaron para limitar la movilidad de 20.765 mujeres y hombres de todas las edades en el mismo periodo.

La entidad registró el desplazamiento en Magdalena, Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca y Vichada, y el confinamiento lo identificó en Caquetá, Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Chocó y Bolívar. Los dos fenómenos obedecieron a hechos relacionados con el conflicto armado.

Si bien el número de personas afectadas por confinamiento disminuyó de enero a febrero considerablemente (pasó de 17.651 a 3.114 en febrero), la cifra total muestra que la crisis de movilidad humana da cuenta del aumento de casos relacionados con la restricción al libre tránsito de las comunidades, el poco acceso a alimentos y la limitación de servicios de salud, educación, entre otros.

Esto evidencia que los grupos armados ilegales están optando por obligar al encierro en sus viviendas a las comunidades, en lugar de desalojarlas, para mantener el control territorial e impulsar sus economías ilegales.

Las principales conductas identificadas como posibles causas de desplazamiento y confinamiento son amenazas, actos terroristas, homicidios, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, así como el uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados.

Otros registros sobre movimientos migratorios mixtos, movilidad humana asociada a factores ambientales, como lo que ocurrió en el departamento de Córdoba, además de recomendaciones formuladas por la Defensoría en prevención, protección y atención a los entes competentes, pueden ser vistos en el Boletín de Movilidad Humana de febrero del año en curso: Consulte aquí el Boletín Mensual