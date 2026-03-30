EE.UU. presenta su nueva estrategia de seguridad denominada la ‘Gran América del Norte’

–El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este domingo que el presidente Donald Trump ha trazado un nuevo mapa estratégico que abarca desde Groenlandia hasta el golfo de México, incluyendo el canal de Panamá y los países circundantes.

Según explicó, esta visión es denominada dentro del Departamento de Guerra como la ‘Gran América del Norte’. «Todas las naciones y territorios soberanos situados al norte del ecuador […] constituyen nuestro perímetro de seguridad en este gran vecindario», declaró, al mismo tiempo que subrayó que estos países no forman parte del Sur Global.

Hegseth señaló que esta delimitación responde a factores geográficos, destacando que los territorios incluidos tienen acceso al Atlántico Norte o al Pacífico Norte y se ubican al norte de barreras naturales como el Amazonas y la cordillera de los Andes. Asimismo, indicó que este enfoque busca «restablecer nuestras relaciones norte-sur» mediante una mayor cooperación en materia de defensa entre EE.UU. y sus socios del hemisferio norte.

En este contexto, el funcionario indicó que Washington reforzará su presencia en el norte, mientras que en el sur del ecuador promoverá un mayor reparto de responsabilidades en seguridad. Según precisó, esto permitirá a los países del hemisferio sur asumir un papel más relevante en la defensa del Atlántico Sur y el Pacífico Sur, así como en la protección de infraestructuras críticas. (Información RT).