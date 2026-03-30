España cierra su espacio aéreo a todos los vuelos relacionados con la operación militar contra Irán

–España ha cerrado su espacio aéreo a cualquier vuelo implicado o relacionado con las operaciones militares en Irán, impulsadas por Estados Unidos e Israel, informó este lunes Europa Press, citando fuentes del Ejecutivo.

De acuerdo con el medio, la restricción no solo se refiere a la prohibición del uso de las bases militares españolas de Rota y Morón por parte de EE.UU. como zonas operativas en los bombardeos contra Irán. También incluye un veto de sobrevuelo dentro del espacio aéreo español de aeronaves vinculadas a la ofensiva, desde suelo nacional o procedentes de bases en otros países, como Reino Unido y Francia.

La información ha sido replicada en esta misma jornada por varios medios españoles como el diario El País. No obstante, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ya se había referido al asunto el pasado miércoles durante una comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados.

«Hemos denegado a EE.UU. el uso de la base de Rota y Morón para esta guerra ilegal. Todos los planes de vuelo que contemplaban acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados; todos, incluidos los de los aviones de repostaje. No ha sido fácil, pero creo que lo hemos hecho porque así lo permite, entre otras cosas, el acuerdo bilateral que gestiona estas bases y porque somos un país soberano que no quiere participar en guerras ilegales», aseveró Sánchez en aquel momento.

El conflicto entre EE.UU. y España se desató por la postura española tras el inicio de la agresión militar de EE.UU. e Israel a Irán. El Ejecutivo español rechazó lo que considera una violación del derecho internacional y se negó posteriormente a que las fuerzas aéreas estadounidenses utilizaran sus dos bases en territorio español para coadyuvar en el conflicto. (Informción RT).