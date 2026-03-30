-Dólar TRM: $3,669.96 (vigente 31 de marzo)

-Euro $ 4,211.90

-Bitcoin US$ 66.641,80

Tasa de Interés

-DTF: 9,95%

-UVR: $ 405,13

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,40

-Petróleo Brent US$ 104,96

-Oro-Compra Banco de la República $ 504.733,48