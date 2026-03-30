Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes marzo 30, 2026 -Dólar TRM: $3,669.96 (vigente 31 de marzo) -Euro $ 4,211.90 -Bitcoin US$ 66.641,80 Tasa de Interés -DTF: 9,95% -UVR: $ 405,13 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,40 -Petróleo Brent US$ 104,96 -Oro-Compra Banco de la República $ 504.733,48 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorLlegan las Vacaciones de Semana Santa en los colegios distritales de Bogotá Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 31 de marzo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 9 y 0 También podría gustarte Economía Transporte aéreo cayó en 2017 por paro de pilotos Manuel Reyes Beltran miércoles diciembre 13, 2017 Bogotá Abierta convocatoria dirigida a gremios económicos de Bogotá Diana Becerra domingo enero 7, 2024 Nacional El gobierno nacional invertirá $2,4 billones en obras de agua potable y saneamiento básico en todo el país Ariel Cabrera miércoles abril 17, 2019 Economía Minhacienda subastó TES de Corto Plazo por $250 mil millones Giovanni Alarcón M. miércoles enero 27, 2021