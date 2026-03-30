    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,669.96 (vigente 31 de marzo)
    -Euro $ 4,211.90
    -Bitcoin US$ 66.641,80

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,95%
    -UVR: $ 405,13
    -Tasa de Usura 25,52%

    -Café US$ 3,40
    -Petróleo Brent US$ 104,96
    -Oro-Compra Banco de la República $ 504.733,48

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte