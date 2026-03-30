Llegan las Vacaciones de Semana Santa en los colegios distritales de Bogotá

Foto: Secretaría de Educación

En Bogotá los colegios oficiales tendrán una semana de receso escolar o vacaciones de Semana Santa, del 30 de marzo al 5 de abril de 2026, según el calendario académico 2026 establecido en la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025. ¡Ten en cuenta la fecha de regreso a clases y sigue estas recomendaciones!

En este sentido, los colegios distritales de Bogotá retornan clases en su horario habitual el lunes 6 de abril del 2026.

¡Recomendaciones para madres, padres o acudientes para el regreso a clases!

Es importante que las familias tengan en cuenta que la fecha de regreso a clases es el lunes 6 de abril del 2026. Acompaña al estudiante en el desarrollo de las actividades que le fueron asignadas para esta semana, así podrán tener todo listo para el regreso a clases. Si tienes planeado un viaje, asegura el retorno a Bogotá antes de la fecha de ingreso al colegio, así el o la estudiante podrá asistir a clases el 6 de abril sin ningún contratiempo. Ten presente que el colegio puede tener anuncios previos al retorno a clases, te recomendamos estar pendiente de los canales de atención de la institución educativa y estar pendiente a cualquier novedad. Mantén una buena rutina con el menor así podrá seguir desarrollando sus actividades y prepararse para el regreso a clases.

La Secretaría de Educación del Distrito invita a los padres de familia y a toda la comunidad a acompañar a las niñas, los niños y los jóvenes durante el año escolar, para asegurarles un proceso de aprendizaje seguro y de calidad.