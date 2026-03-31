Ejército rescató a cinco menores de edad que fueron escondidos en selva del Caquetá para evitar que fueran reclutados por alias «Calarcá»

–Hacia las tres de la mañana de este martes tropas de la la Sexta División del Ejercito lograron la ubicación de cinco menores de edad, quienes tres días atrás, junto con una joven mayor de 18 años, habían huido hacia una zona selvática del departamento del Caquetá, para evitar ser secuestrados y reclutados por la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc de Alexander Díaz Mendoza, más conocido con el alias de «Calarcá».

La operación militar de localización y extracción de los hermanos de entre los 3 y 16 años se realizó en una zona veredal ubicada a tres horas del casco urbano del municipio de Cartagena del Chairá, informó el comando de la Sexta División del Ejército.

«Dos de ellos, jóvenes de 16 años, fueron los primeros en salir al punto de encuentro con nuestros soldados, guiándolos hasta el lugar donde se encontraban tres menores de edad y una joven de 18 años», destacó el mando militar.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez reportó en su cuenta en X que «durante unos tres días, los menores y la adulta resistieron en condiciones extremas, bajo la zozobra de las amenazas de las disidencias, para quienes atentar contra los campesinos es parte de su esencia criminal».

Añadió que las tropas, con apoyo aéreo y capacidades médicas en terreno, les brindaron atención inmediata, alimentos y protección, garantizando su estabilización y su preparación para el reencuentro con sus familias, así como su valoración por parte de las autoridades competentes».

Durante tres días huyeron del miedo en la selva… hoy empieza su esperanza ?? En desarrollo de operaciones militares en Cartagena del Chairá, tropas de la Sexta División adelantan la extracción de seis hermanos, una joven y cinco menores, que se ocultaban para evitar ser… pic.twitter.com/XuvPzia8F6 — Sexta División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div6) March 31, 2026

El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, indicó que los niños habían sido llevados a la selva por una trabajadora de sus padres para evitar que fueran reclutados por las disidencias de las Farc.

Sus padres habían sido secuestrados por la misma banda criminal de alias ‘Calarcá’, pero lograron escapar y acudieron a un batallón del Ejército para pedir ayuda.

Previamente, Ruiz Aguilar envió una carta al presidente Gustavo Petro en la cual denunció el caso y pidió movilizar tropas para rescatar a los cinco niños que «están escondidos en la selva”.

“Sus seis hijos, cuyas edades oscilan entre los tres y los dieciocho años, quienes quedaron en condición de vulnerabilidad y con un alto riesgo de sufrir posibles represalias”, precisó Ruiz Aguilar en su misiva al jefe de Estado.

El mandatario advirtió que los padres de los menores habían sido secuestrados por las disidencias de las Farc, pero antes de esto escondieron a sus hijos en la selva para evitar que fueran reclutados.

Los menores fueron rescatados y llevados a Florencia, la capital del Caquetá, para una revisión médica previa a su entrega a los padres.

El Ejército indicó que de acuerdo con las investigaciones realizadas a través de la operación Magno, una mujer conocida con el alias de «La Morocha», sería la presunta responsable del desplazamiento forzado de la familia de estos menores, luego de secuestrar a sus padres para obligarlos a entregar a sus hijos para incorporarlos a las filas de la banda criminal de alias «Calarcá».

Esta mujer está dentro de los más buscados en el Cartel Narcotráfico disidencias Calarcá, por los delitos de reclutamiento forzado de menores, narcotráfico, extorsión, homicidio, secuestro y desplazamiento.