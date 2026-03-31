Gobierno colombiano logra la liberación de 24 compatriotas encarcelados en El Salvador

–(Imagen ilustrativa). El Ministerio de Relaciones Exteriores informó la liberación de 24 ciudadanos colombianos que permanecían privados de la libertad en El Salvador desde 2023, en el contexto de procesos judiciales relacionados con actividades financieras informales bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

Este resultado es fruto de una gestión diplomática integral, liderada por la Embajada de Colombia en ese país, que combinó acciones consulares, jurídicas y de articulación institucional con autoridades salvadoreñas, garantizando el respeto por los derechos fundamentales de los connacionales, destacó la cancillería en un comunicado.

De los 24 ciudadanos liberados, 20 recuperaron su libertad el pasado 5 de marzo de 2026, tras una decisión del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, que aprobó la aplicación de un Procedimiento Abreviado. En el marco de este mecanismo, se desestimaron los cargos por receptación y lavado de activos, y se impuso una pena mínima por el delito de agrupaciones ilícitas, equivalente al tiempo ya cumplido en detención preventiva.

Como parte de la decisión judicial, se ordenó la expulsión inmediata del territorio salvadoreño y la prohibición de ingreso por cinco años. El retorno de estos connacionales se llevó a cabo en condiciones seguras los días 16 y 19 de marzo, con acompañamiento permanente de la Embajada y su Sección Consular.

Adicionalmente, otros cuatro ciudadanos colombianos fueron beneficiados con decisiones de sobreseimiento definitivo en sus procesos judiciales, de los cuales dos regresaron al país el pasado 24 de marzo.

Estas liberaciones se suman a casos anteriores, alcanzando un total de 59 connacionales que han recuperado su libertad gracias a las gestiones diplomáticas adelantadas desde 2023, cuando se registró un incremento en las detenciones de ciudadanos colombianos en el marco del régimen de excepción vigente en El Salvador.

Durante este periodo, la Embajada ha mantenido un seguimiento permanente de los casos, brindando asistencia consular, promoviendo el debido proceso y facilitando condiciones dignas de detención, en coordinación con entidades como la Fiscalía General de la República, la Dirección de Centros Penales, autoridades migratorias y judiciales, así como la Policía Nacional Civil de ese país.

El Gobierno de Colombia destaca que estos avances han sido posibles gracias a una diplomacia técnica, prudente y humanitaria, que ha permitido explorar alternativas jurídicas para la terminación anticipada de procesos, así como garantizar el retorno digno de los connacionales con el apoyo del Fondo Especial para las Migraciones.

Actualmente, 22 ciudadanos colombianos continúan privados de la libertad en El Salvador por causas similares. Las autoridades de ese país han manifestado su disposición para seguir evaluando casos susceptibles de acogerse a mecanismos como el Procedimiento Abreviado, por lo que se prevé la realización de nuevas audiencias en los próximos meses.

La Cancillería continuará acompañando estos procesos, fortaleciendo la asistencia consular y velando por los derechos de los colombianos en el exterior.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores subraya la importancia de avanzar en la ratificación del Tratado entre Colombia y El Salvador sobre el Traslado de Personas Condenadas, suscrito en 2025, como una herramienta clave para facilitar el cumplimiento de penas en el país de origen y reforzar la cooperación judicial entre ambos Estados.