Estos son los destinos con mayor demanda desde la Terminal de Transporte de Bogotá durante Semana Santa

Foto: Terminal de Transporte de Bogota?

La Terminal de Transporte de Bogota?, que moviliza más pasajeros nacionales que el Aeropuerto Internacional El Dorado, está preparada para movilizar a más de 560.000 viajeros desde sus tres sedes durante la temporada, entre el 27 de marzo y el 5 de abril. Se estima que el miércoles 1 de abril será el día de mayor flujo, con la salida de más de 95.000 pasajeros en cerca de 5.000 despachos. ¡Conoce los destinos con más demanda en la Semana Mayor y agenda tus viajes!

Entre los destinos con mayor demanda desde la Terminal de Transporte de Bogota? durante Semana Santa, se encuentran Girardot, Sogamoso, Cali, Ibagué, Villavicencio, Medellín, Fusagasugá, Bucaramanga, Santa Marta, Cartagena y Neiva.

“Nos hemos articulado con entidades distritales y autoridades de orden público para garantizar la seguridad de los viajeros que salen desde nuestras tres sedes, así como de quienes llegan a Bogotá para disfrutar de su oferta cultural y religiosa”, señaló Rafael González, gerente general de la Terminal de Transporte de Bogota?

Con la llegada de la Semana Santa, la Terminal de Transporte de Bogota? se prepara para recibir a miles de viajeros que se movilizarán hacia distintos destinos nacionales. Esta temporada, marcada por una amplia agenda religiosa y cultural, activa la oferta turística en todas las regiones.

La Semana Mayor combina tradición religiosa y arquitectura colonial, así como planes de descanso. Entre los lugares más apetecidos por los colombianos se destacan:

Popayán, Cauca: reconocido por sus procesiones, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Villa de Leyva, Boyacá: destino ideal para visitar iglesias y disfrutar de su arquitectura colonial.

Santa Cruz de Mompox, Bolívar: famosa por su procesión del “paso marchado” y su tradición en orfebrería de filigrana.

Ipiales, Nariño: destino de peregrinación al Santuario de Las Lajas, considerado una joya arquitectónica sobre el cañón del río Guáitara.

Zipaquirá, Cundinamarca: hogar de la Catedral de Sal, una experiencia turística, cultural y religiosa subterránea.

Cartagena, Bolívar: combina turismo religioso en el centro histórico con descanso en sus playas e islas cercanas.

Desierto de la Tatacoa, Huila: perfecto para la observación de estrellas y paisajes geológicos únicos.

Canales de compra virtual de tiquetes para las sedes de la Terminal de Transporte de Bogotá

La Terminal de Transporte de Bogota? recuerda a los usuarios que la compra de tiquetes debe realizarse únicamente a través de canales oficiales: taquillas autorizadas, quioscos digitales en la sede Salitre y la página web www.terminaldetransporte.gov.co

“Al adquirir los tiquetes por medios legales, los usuarios evitan fraudes y garantizan un viaje en condiciones seguras”, reiteró Rafael González, gerente general de la Terminal de Transporte de Bogota?.

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