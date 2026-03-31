Acuerdo refuerza seguridad vial en el corredor del RegioTram de Occidente

Gobernación de Cundinamarca

La Empresa Férrea Regional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), junto con autoridades de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, firmaron y socializaron el Memorando de Entendimiento AE 002 de 2025, con el propósito de articular acciones técnicas y pedagógicas para la protección de la vida en el área de influencia del RegioTram de Occidente.

El memorando, que ya cuenta con un plan de trabajo en ejecución, fortalece la articulación institucional en los corredores donde confluyen peatones, ciclistas, vehículos y el sistema férreo, promoviendo la prevención y la corresponsabilidad ciudadana.

“Este es un acuerdo de entendimiento que no es un simple papel, sino que ya cuenta con un plan de trabajo en ejecución y nos permite llevar acciones concretas a los territorios para salvar vidas en las vías, a través de pedagogía y prevención”, señaló Darío Rincón, director de Comportamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Como parte de esta estrategia, se destacó el impacto de Cultura Regio, que ya ha beneficiado a más de 25.000 personas con procesos de sensibilización y formación en el territorio.

“El riesgo no está en el tren, sino en la interacción con el entorno. El sistema férreo es uno de los más seguros del mundo y los incidentes ocurren, en su mayoría, cuando se invade la vía o se cruza por puntos no autorizados”, afirmó Orlando Santiago Cely, gerente de la Empresa Férrea Regional.

El Memorando contempla acciones en cooperación técnica, cultura ciudadana, gestión de la información y articulación territorial, consolidando un compromiso conjunto para que el avance del RegioTram de Occidente esté acompañado de entornos seguros y protección de la vida.