Fiscalía libera a 23 cabecillas de las bandas criminales de Medellín a petición del Gobierno Nacional; alcalde y gobernador rechazan la decisión

–Las órdenes de captura de 23 cabecillas de las bandas criminales que delinquen en Medellín fueron suspendidas por la Fiscalía para que intervengan en las negociaciones de paz promovidas por el Gobierno Nacional y que se adelantan en la cárcel de Itagüí.

Los mandamás de esas estructuras del crimen organizado que se benefician con la medida solicitada a través de la alta consejería de paz, que actúan como voceros principales en las conversaciones de paz, son Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica, Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; y, Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo.

Entre los demás incluidos en la masiva excarcelación están Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván El Barbado; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23; Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo; Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa; y, Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho.

Según la resolución N° 00072 la suspensión tiene un término inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga, de acuerdo con los avances que tenga la mesa de conversación.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó airadamente a la decisión, fustigando al presidente Gustavo Petro por ello.

«Primero fue el “Tarimazo” y luego esto», asegura en su cuenta en X el mandatario de la capital antioqueña.

«Una vez más Petro y su gobierno aliado de los peores criminales, le cumple a sus verdaderos amigos. Le solicita a la Fiscalía levantar órdenes de captura en contra de 23 cabecillas de las estructuras criminales de Medellín. Es un insulto a las víctimas y a Medellín», puntualiza el alcalde.

Además afirma: «No existe la mal llamada “Paz Total”, lo que existe es una entrega total de Colombia ?? a los peores criminales. Lo que pretende Petro con esto es que puedan salir de la cárcel, con la falsa excusa de la “Paz” para hacer campaña en los barrios. Adivinemos a favor de quién!».

Federico Gutiérrez advierte que «las estructuras criminales a través de sus cabecillas interferirán en las elecciones a la Presidencia».

Añade que «todo esto mientras siguen dedicados al homicidio, la extorsión, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, a envenenar a nuestros niños y jóvenes con las drogas y a muchos otros delitos».

Por último, el alcalde de Medellín notifica: «No callaré ante semejante absurdo. Seguiremos luchando por nuestra gente.

Solo espero que pronto cese la horrible noche».

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendon, también se pronunció. En su escrito se dirige a la Fiscal General Luz Adriana Camargo:

«En nombre de los Antioqueños, de las víctimas de la violencia, de los comerciantes extorsionados, de las familias desplazadas, de las mamás que pierden a sus hijos en las drogas, de los desaparecidos, le pedimos reverse esa decisión que a mal tuvieron de tomar: levantar las órdenes de captura de los principales cabecillas del crimen organizado que hoy tienen a su cargo, y a su servicio, más de 1200 combos criminales en Medellín y Antioquia».

El mandatario antioqueño afirma que «es una afrenta contra este Departamento. Una autopista para el crimen».

Además le indica a la fiscal: «Pone Usted en riesgo las elecciones y la seguridad de Jueces, Fiscales, Policías y de todas las comunidades. Piense en el país y no en los aliados de Petro».

Finalmente, el gobernador precisa: «Que la justicia no se convierta en idiota útil del crimen organizado, como lo es hoy de alias Calarcá».