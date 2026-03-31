Alerta en San Cristóbal por venta informal de pescado en el 20 de Julio en Semana Santa

Foto: Alcaldía Local de San Cristóbal

En Bogotá la salud también se cuida eligiendo alimentos seguros durante la Semana Santa. La Alcaldía de San Cristóbal, con apoyo de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) y en colaboración con la Policía de Bogotá alerta a la ciudadanía sobre la venta informal de pescado y alimentos de mar en el comercio del 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal, durante la Semana Santa.

El alcalde de San Cristóbal, Carlos Macías Montoya, hizo un llamado a la ciudadanía para que no compren pescado y alimentos de mar en lugares que no cumplan con los protocolos de seguridad alimentaria.

«En el comercio del 20 de Julio, hemos detectado la venta informal de estos productos, lo que representa un riesgo para la salud pública», dijo.

La Alcaldía de San Cristóbal, en colaboración con la Policía Metropolitana, está realizando operativos y sensibilización a los comerciantes informales que no cumplen con los protocolos de venta de pescado, y se impondrán comparendos y sanciones correspondientes a aquellos que no cumplan con las normas.

Recomendaciones

No comprar pescado y alimentos de mar en lugares que no cumplan con los protocolos de seguridad alimentaria.

Verificar que los productos estén debidamente etiquetados y almacenados.

No comprar productos que estén expuestos a temperaturas inadecuadas.

Reportar cualquier irregularidad a la Alcaldía de San Cristóbal.

¿Cómo identificar que un pescado está dañado?

Para garantizar la frescura del pescado, preste atención a los siguientes aspectos: