ONU pide a Israel derogar la pena de muerte para palestinos

–La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a Israel «derogar de inmediato la ley discriminatoria sobre la pena de muerte aprobada» por el Parlamento israelí.

En un mensaje en redes sociales, sostuvo que la normativa «contraviene las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional».

«Las Naciones Unidas se oponen a la pena de muerte bajo cualquier circunstancia. La aplicación de esta nueva ley violaría la prohibición del derecho internacional sobre castigos crueles, inhumanos o degradantes», recalcó.

El parlamento de Israel aprobó este unes un proyecto de ley que impone la pena de muerte a los palestinos condenados por «actos terroristas mortales».

El proyecto legal estipula que la pena de muerte se aplicará a quien haya asesinado a una persona «con la intención de negar la existencia del Estado de Israel».

«La redacción del proyecto de ley crea una distinción que la designa casi exclusivamente para el terrorismo palestino, mientras que la carga de la prueba, de carácter ideológico, que impone, hará prácticamente imposible su aplicación al terrorismo nacionalista judío», agregó Haaretz.

La polémica normativa contó con el voto a favor de 62 legisladores, 42 en contra y una abstención. «La ley ahora es aplicable en cualquier territorio que Israel controle de facto, incluyendo Cisjordania y el 53 % de la Franja de Gaza», detalla el medio.

El ministro israelí Itamar Ben-Gvir celebra la aprobación en la knéset de la ley de pena de muerte para terroristas. pic.twitter.com/kcDJqYWSLx — Noticias de Israel (@estadoisrael) March 30, 2026



La nueva ley indica que el tribunal también podrá imponer cadena perpetua en lugar de la pena de muerte si encuentran «razones especiales» o si existen «circunstancias especiales» en el caso que lo amerite. Igualmente el tribunal puede decretar la pena de muerte incluso si la Fiscalía no la solicita y no requerirá el consentimiento unánime de los jueces para imponerla.

Esta legislación fue promovida por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit, al que pertenece el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, y el diputado Nissim Vaturi. «El Estado de Israel cambia hoy las reglas del juego: quien asesine judíos no podrá seguir respirando ni disfrutando de las condiciones de la cárcel. Este es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos», celebró Ben-Gvir.

«Esta ley afianza aún más la violación por parte de Israel de la prohibición de la segregación racial y el ‘apartheid’, ya que se aplicará exclusivamente a los palestinos de Cisjordania ocupada e Israel, quienes a menudo son condenados tras juicios injustos», añadió la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta legislación fue promovida por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit, al que pertenece el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el diputado Nissim Vaturi. «El Estado de Israel cambia hoy las reglas del juego: quien asesine judíos no podrá seguir respirando ni disfrutando de las condiciones de la cárcel. Este es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos», celebró Ben-Gvir. (Información RT).