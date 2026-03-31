Petro destaca reducción del desempleo y cuestiona «equivocaciones de la derecha»

–El presidente Gustavo Petro reaccionó a las cifras del DANE según las cuales el desempleo en Colombia bajo a 9,2 por ciento en febrero. «Volvemos a un dígito de tasa de desocupación, 9,2%, la más baja desde el 2018», precisa el mandatario en su cuenta en X.

«Más razones para no aceptar la equivocación de la derecha al afirmar que el subir el salario mínimo al nivel del salario vital traería una catástrofe del empleo», advirtió el jefe del Estado. «No fue cierto, tenemos el menor desempleo desde este siglo para el mes de febrero, nuevamente», complementa.

¿Qué pasa en la cuenta del sector agrario, que incluye hidrocarburos en yacimientos?, cuestiona el primer mandatario y se responde:

«Está destruyendo puestos de trabajo pero sobretodo en el sector de hidrocarburos, tal como predijimos en nuestra campaña, es el fin de la economía fósil dónde hemos dependido irracionalmente, pero también, porque sufrimos ahora efectos de crisis climática, de caída del café y de subida de precios de fertilizantes».

Subraya que «el analista, de mala leche, dice que ahora es problema que los «cuentas propias» disminuyan. No, los y las cuenta propistas, que mal llaman informales, disminuyen, porque la tendencia del trabajo va hacía el trabajo formal, permanentemente con mejores ingresos porque puse el mínimo como salario vital, es decir Colombia va hacia el capitalismo como lo prometí en campaña y hacia la industrialización, ojalá descarbonizada, es decir, no fósil, es decir, sin hidrocarburos».

Agrega que al depender del petróleo, la gasolina, el diesel y el carbón, «arruinamos la agricultura y la industria y perdemos puestos de trabajo, además llevamos la vida a la extinción, he demostrado que en el nuevo modelo económico productivo y no extractivo, despega más el empleo y los puestos de trabajo. Este dato es mi prueba».

Y detallas «otra equivocación de la derecha: creyeron que el ascenso del salario mínimo a salario vital iba a desatar la informalidad, y para nada, está disminuyendo».

El presidente Gustavo Petro hace un llamado a la junta directiva del Banco de la República «a que estos indicadores a favor de la economía nacional se traduzcan en una reducción de la tasa de intervención y de esta manera influir en la tasa de inflación».

Subraya el mandatario que «es hora del plan de mitigación contra la tasa de inflación, que es impulsada por la tasa de interés del Banco de la república, por la vía de empresarios que desplazan el aumento de sus costos financieros y de gas y diesel hacia el mercado de consumidores, con lo que achican su propia competitividad por no perder las ganancias de corto plazo y en cambio, pierden las de largo plazo».

Finalmente, el mandatario afirma que Ecopetrol debe hacer participar una de sus empresas de persona jurídica estadounidense, para, por contrato de arriendo, en Monómeros, actualmente intervenida por la super de sociedades; Ecopetrol debe producir fertilizantes y subsidiarlos, igualmente debemos subsidiar el maíz nacional, que es cadena fundamental para carne de cerdo y pollos, huevos y personas humanas. Así derrumbamos definitivamente la tasa de inflación», concluye.

También se pronunció el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, quien destacó que el salario mínimo vital impulsó la generación de empleo.

“¡Resultó carreta! El salario vital no tuvo efectos negativos en el empleo, lo impulsó”, escribió Sanguino en su cuenta de X.

En el mismo orden de ideas, el titular de la cartera de Trabajo afirmó que en febrero de 2026 se generaron 624.000 empleos y que 252.000 personas salieron del desempleo.

“Se crearon 814.000 empleos formales, se redujeron 189.000 informales y la informalidad bajó a 55,3%”, publicó Sanguino.

En su mensaje en X también se refirió al cierre de la brecha en materia de empleo para las mujeres.

“La desocupación de las mujeres cayó a 11,7%, la más baja desde 2010; la brecha de género se redujo a 4,3 puntos; la desocupación rural bajó a 6,8% y la juvenil a 16,5%. Estas cifras confirman que es posible crecer con inclusión y generar oportunidades reales”, aseveró el ministro de Trabajo.