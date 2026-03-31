Resultados de las loterías y chances de este martes 31 de marzo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 31 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 6530 – La 5ta 7 – Tarde 0494 – La 5ta 0
Culona
Día 8843 – Noche
Astro Sol
0977 – Signo Leo
Pijao de Oro
8702 – La 5ta 7
Paisita
Día 5926 – La 5ta 7 – Noche 8330
Chontico
Día 4376 – La 5ta 5 – Noche
Cafeterito
Tarde 6838 – La 5ta 4 – Noche
Sinuano
Día 1464 – La 5ta 5 – Noche
Cash Three
Día 578 – Noche
Play Four
Día 8668 – Noche
Samán
Día 9195
Caribeña
Día 5072 – La 5ta 9 – Noche
Motilón
Tarde 4728 – La 5ta 8 – Noche
Fantástica
Día 9128 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 3248 – La 5ta 2 – Tarde 0337 – La 5ta 0