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    Resultados de las loterías y chances de este martes 31 de marzo de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 31 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 6530 – La 5ta 7 – Tarde 0494 – La 5ta 0

    Culona
    Día 8843 – Noche

    Astro Sol
    0977 – Signo Leo

    Pijao de Oro
    8702 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 5926 – La 5ta 7 – Noche 8330

    Chontico
    Día 4376 – La 5ta 5 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 6838 – La 5ta 4 – Noche

    Sinuano
    Día 1464 – La 5ta 5 – Noche

    Cash Three
    Día 578 – Noche

    Play Four
    Día 8668 – Noche

    Samán
    Día 9195

    Caribeña
    Día 5072 – La 5ta 9 – Noche

    Motilón
    Tarde 4728 – La 5ta 8 – Noche

    Fantástica
    Día 9128 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3248 – La 5ta 2 – Tarde 0337 – La 5ta 0

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