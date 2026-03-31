BanRepública incrementó en 100 puntos básicos tasa de interés de política monetaria; sube a 11,25%

–En una sesión de la cual terminó retirándose el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la Junta Directiva del Banco de la República decidió este martes incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria para ubicarla en 11,25 por ciento.

Según el comunicado oficial, cuatro directores votaron a favor de esta decisión, dos por una reducción de 50 puntos y uno por mantenerla inalterada.

En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos:

La inflación total en enero y febrero se situó en 5,4% y 5,3% respectivamente, por encima del nivel observado al cierre de 2025 (5,1%). Algo similar ocurrió con la inflación básica sin alimentos ni regulados que aumentó a 5,4% y 5,5% en esos mismos meses, superando su registro de diciembre (5,0%). La moderación de la inflación total en febrero obedeció a la caída de la inflación de regulados.

Las expectativas de inflación total continúan elevadas, aunque muestran un descenso marginal. En el caso de los analistas, para fin de 2026 se redujeron en la mediana de la muestra de 6,4% a 6,3% entre las encuestas de enero y marzo, mientras que para fin de 2027 se mantienen en 4,8%. Las expectativas de inflación a diferentes plazos implícitas en el mercado de deuda mostraron ligeras reducciones en marzo, pero permanecen cercanas al 7,0%.

Las cifras del DANE en su serie desestacionalizada mostraron un crecimiento del PIB de 2,2% en el cuarto trimestre del año pasado. Para todo el año 2025 el crecimiento económico fue de 2,6%, inferior al 2,9% previsto por el equipo técnico.

La guerra en Irán compromete el crecimiento y la estabilidad de la economía mundial. Sus efectos para la economía colombiana serían mixtos. De una parte, mejoraría los términos de intercambio gracias al aumento de los precios del petróleo. De otra, encarecería bienes básicos como gas y fertilizantes que el país requiere importar en montos significativos. Esto podría acentuar las presiones inflacionarias para el presente año.

La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva está encaminada a que la inflación retome una senda decreciente. Las decisiones futuras dependerán de la nueva información disponible.

En rueda de prensa en su despacho, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, explicó que se retiro de la reunión de la Junta del Banco de la Republica debido a las “errática política monetaria” que ha venido implementando esa instancia.

“En la reunión de hoy sustentamos la inconveniencia de la propuesta de cuatro miembros de la Junta Directiva del Banco de la República de elevar de manera desproporcionada la tasa de interés de referencia en otros 100 puntos básicos, después de haberla subido 100 puntos básicos en enero”, aseguró Ávila Plazas.

El @minhacienda Germán Ávila Plazas explica las razones de su retiro de la reunión de hoy (martes) de la Junta del @BancoRepublica y el rechazo del gobierno al incremento de 100 puntos básicos en la tasa de interés de referencia. #EconomiaParaLaGente@petrogustavo pic.twitter.com/Kxmj2ntsOy — MinHacienda (@MinHacienda) March 31, 2026

Sobre el ajuste de la tasa de interés, el ministro Ávila Plazas hizo las siguientes precisiones:

– “Consideramos que esta propuesta afecta de manera sensible y sostenida el esfuerzo de mantener la senda de crecimiento económico que ha tenido el país”.

– “Estas reflexiones son permanente y reiteradamente desconocidas por parte de cuatro miembros de la Junta Directiva del Banco de la República”.

– “Consideramos que es un despropósito, en el actual contexto internacional y nacional, plantear medidas de política monetaria que van a incidir a una contracción de la economía en un momento decisorio de sostenibilidad económica del país”.

– “La decisión de estos cuatro miembros de la Junta Directiva van en clara contravía de una dinámica económica que estamos viviendo y que afectan de manera importante los objetivos que hemos planteado desde el Gobierno nacional”.

– “Las decisiones del Banco de la República están supeditadas a las encuestas de opinión y analistas de 25 entidades financieras y centros de pensamiento, que el equipo económico del Banco de la República consulta, y con base en ellas decide el futuro de la política monetaria del país, sin tener en cuenta que allí hay intereses cruzados del mercado financiero en la búsqueda de rentabilidad con la deuda pública”.

– “Creemos que existe un claro conflicto de intereses entre la economía rentista y la economía productiva. Cuatro miembros de la Junta Directiva se han alineado claramente con la economía rentista, obedeciendo a los intereses de rentabilidad financiera a través de las medidas que se adoptan en esta Junta Directiva”.

– “Se argumenta la independencia, que nosotros defendemos, pero no se puede defender unos intereses particulares, haciendo abstracción de la sociedad colombiana”.

– “El Gobierno considera que son inocuas las medidas que ha adoptado la mayoría de miembros de la Junta Directiva para controlar la inflación, creemos que hay que seguir con el esfuerzo de apoyar a los sectores de la producción real de la economía”.

Con estos argumentos, Ávila Plazas aseguró: “el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha decidido retirarse de la Junta Directiva del Banco de la República, y el gobierno establece una distancia clara y determinante con esta junta que está tomando decisiones irresponsables con el país, y absolutamente incoherentes con la realidad mundial y el momento económico que está viviendo el país”.

El jefe de la cartera de las finanzas subrayó que la decisión de aumentar otros 100 puntos básicos “es desproporcionada”, y aseguró que “no existe un banco central en el mundo que se atreva a tomar, en semejante coyuntura, las decisiones que se están tomando en esta Junta Directiva del Banco de la República de Colombia”.

Por último, Ávila Plazas propuso convocar a la sociedad a un gran debate público sobre la política monetaria y el funcionamiento de la Junta Directiva del Banco de la República. “Creemos que es necesario abrir este debate en donde se conozcan las diferentes visiones y concepciones de la economía, y no solamente una visión excluyente de los analistas que representan al sector financiero”, concluyó.