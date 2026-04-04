En 25 % disminuyó deforestación en parques nacionales amazónicos durante 2025

Foto: Ministerio de Transporte

En desarrollo de la estrategia de protección de la biodiversidad, el Gobierno del nacional anunció un hito en la conservación de la Amazonía colombiana. Durante el año 2025, los Parques Nacionales Naturales de esta región registraron una reducción estimada del 25% en la deforestación, logrando que la pérdida de bosque pasara de 9.298 hectáreas en 2024 a 6.938 en 2025.

Este resultado es el fruto directo de las acciones de control y el compromiso de las comunidades con la vida.

Pese a un leve incremento del 6% en las alertas tempranas generales durante 2025, el país mantiene paso firme hacia la meta del Plan Nacional de Desarrollo: reducir la deforestación en un 20% respecto a la línea base de 2021. Gracias al Plan Integral de Contención de la Deforestación, el 85% de la selva amazónica se mantiene en pie, consolidando a Colombia como una Potencia Mundial de la Vida frente a la crisis climática global.

La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, destacó que el éxito en los Parques Nacionales demuestra que la presencia institucional y los incentivos económicos funcionan. Sin embargo, aclaró que los desafíos persisten en otras zonas debido a la ganadería extensiva y el acaparamiento de tierras.

Según el Ideam, la deforestación actualmente no es impulsada por cultivos ilícitos, sino por la praderización y la construcción de vías ilegales que el Gobierno ya está interviniendo.

Un pilar fundamental de este logro es el programa “Conservar Paga», que beneficia a 6.730 familias campesinas, indígenas y afrodescendientes. Estos guardianes de la selva reciben incentivos económicos directos por proteger más de 270.000 hectáreas en departamentos clave como Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta, transformando la economía local hacia modelos de desarrollo sostenible y forestería comunitaria.

En paralelo, la fuerza pública y las autoridades ambientales han intensificado los operativos contra las economías ilegales. Entre las acciones más recientes se destaca el desmantelamiento de 19 puntos mineros y la destrucción de 17 dragas en el Parque Nacional Natural Río Puré, así como el cierre de accesos terrestres ilegales en la Serranía de Chiribiquete, protegiendo el corazón de la biodiversidad del continente.

Para garantizar la transparencia y la precisión, el Ideam ha modernizado su Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono con tecnología satelital de vanguardia. La directora de la entidad, Ghisliane Echeverry, señaló que estas herramientas permiten identificar con exactitud los 21 núcleos de deforestación detectados en el último trimestre, facilitando una respuesta rápida del Estado ante cualquier amenaza al ecosistema.

Finalmente, en esta época de reflexión, el Gobierno nacional hace un llamado a la ciudadanía y a los actores económicos para revisar las prácticas que presionan la zona fronteriza. La protección de la Amazonía no es solo una tarea del sector ambiental, sino una responsabilidad compartida para asegurar que la riqueza natural de Colombia siga siendo el legado de las futuras generaciones.

Con información del Ministerio de Ambiente

(Fin/mac/fca)?