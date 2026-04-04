«Acto electoral»: Petro cuestiona la independencia del Banco de la República y arremete contra el Congreso

El mandatario calificó de «equivocada» la decisión de subir las tasas al 11,25% y responsabilizó a Efraín Cepeda y Angélica Lozano por la inestabilidad fiscal del país.

En una nueva escalada de tensiones institucionales, el presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas contra la Junta Directiva del Banco de la República, acusándola de haber perdido su autonomía y de tomar decisiones basadas en intereses políticos. El detonante fue el reciente ajuste de las tasas de interés al 11,25%, un movimiento que el jefe de Estado tildó de «acto electoral y no científico».

Pulso por la independencia del Emisor

A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, Petro cuestionó la neutralidad de los miembros de la Junta, señalando vínculos familiares externos —como la presencia de la hija de la exministra Alicia Arango— como prueba de una supuesta falta de independencia.

«Lo que hizo la mayoría de la junta del Banco de la República es un acto electoral y no científico», sentenció el mandatario, profundizando la brecha entre la Casa de Nariño y la autoridad monetaria.

Reacciones políticas: «¿Hacia una hecatombe?»

Las declaraciones del presidente no tardaron en generar eco en el espectro político. El ex candidato presidencial Sergio Fajardo calificó el mensaje como una «alucinante declaración de guerra» y advirtió que la polarización actual podría conducir al país hacia una «hecatombe».

Por su parte, el exministro Alejandro Gaviria alertó sobre las implicaciones institucionales de este discurso: «El presidente Petro cuestiona la independencia del Banco y menciona de nuevo la Constituyente. La próxima elección parece un plebiscito sobre la Constitución del 91 y la estabilidad económica», señaló Gaviria, quien recientemente se ha mostrado cercano a la campaña de Paloma Valencia.

El Congreso en la mira por la crisis fiscal

Además de su enfrentamiento con el Banco, Petro dirigió sus dardos hacia el Congreso de la República, señalando al legislativo como el verdadero responsable del encarecimiento de la deuda pública colombiana.

El presidente atribuyó las dificultades económicas al hundimiento de la Ley de Financiamiento, mencionando directamente a figuras clave del Legislativo:

Efraín Cepeda: Señalado por el presidente de liderar el archivo de las reformas tributarias.

Angélica Lozano: Acusada por el mandatario de colaborar en el hundimiento de los proyectos destinados a estabilizar la deuda.

«Quien encareció la deuda pública fue el derribo de las políticas propuestas por mi gobierno. Ayudaron a tirarse la estabilidad presupuestal», afirmó Petro, en un tono que anticipa un cierre de año marcado por la confrontación de poderes y la incertidumbre económica.