En Semana Santa, recorra los santuarios de La Candelaria con caminata gratis del IDRD: asista este sábado 4 de abril

Fotos: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Este sábado 4 de abril de 2026 podrás visitar los santuarios e iglesias más emblemáticas de La Candelaria en una recorrido tranquilo, ideal para conectarte con el patrimonio cultural y espiritual de la capital. ¡Participa gratis con inscripción previa AQUÍ!

Vive la ciudad desde sus raíces en un momento especial del año con esta caminata del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que inicia a las 9:00 a. m.

? Inscríbete aquí: https://portalciudadano.idrd.gov.co/parques/actividades/deportes/10995-caminatas-recreativas

Edad mínima: 6 años.

Punto de encuentro: Parque de los periodistas, ubicado en la carrera 4 con calle 13.

Conoce en este post del IDRD en X detalles de este evento:

El recorrido te permitirá disfrutar de un encuentro directo con los lugares sagrados de la ciudad, explorando su entorno y viviendo una experiencia diferente en Bogotá.