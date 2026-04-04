Obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá llegaron a 75.50 % de avance en marzo de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó este viernes 3 de abril de 2026, que el avance del megaproyecto de movilidad más grande del país, completó durante el mes de marzo 75.50 % de avance general. Ya están en Colombia los nueve primeros trenes, de los 30 que hacen parte de este proyecto. Cada vez más se acerca la operación comercial de la Línea 1.

Los bogotanos y las bogotanas son testigos del avance de las obras y del trabajo en cada frente o tramo de este mega proyecto que se entiende desde Bosa, al suroccidente, a la calle 72 con avenida Caracas, en el norte de la ciudad, con 23,9 kilómetros.

«Marzo, mes de avances significativos en el proyecto Metro. Seguimos trabajando para que esta obra siga avanzando. A 31 de marzo, el metro llegó a 75,50 %. Es decir, ya superamos las tres cuartas partes del proyecto. El Metro entra así en la recta final», expresó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La construcción de viaducto y las 16 estaciones son visibles en la avenida Villavicencio, en la avenida Primero de Mayo, en la avenida NQS, en la calle Octava Sur, en la calle Primera y en la avenida Caracas. 10 estaciones tendrán conexión directa con TransMilenio.

«Acá trabajamos día y noche para que la obra avance», aseguró Erasmo uno de las cerca de 15 mil personas que trabajan en el proyecto de la Línea 1.

El sueño de Bogotá, la Línea 1 del Metro de Bogotá cada vez es más visible para los habitantes de las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos que ven como cada vez se alzan las columnas y el viaducto por el que rodarán los trenes.

Ya son 12 kilómetros de viaducto construido de Línea 1 del Metro de Bogotá

Además del avance general de obra durante el mes de marzo de 2026, la Línea 1 del Metro de Bogotá, ha logrado los siguientes hitos: