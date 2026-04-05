Capturan a hombre con droga que sería distribuida cerca de colegios

Foto: Policía de Bogotá .

Bogotá no detiene su lucha contra el tráfico de estupefacientes. Bajo la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá logró la captura de una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la localidad de Barrios Unidos. Se trata de un presunto integrante de la banda delincuencial ‘El Mosco’.

Gracias a los diferentes planes de prevención y control que se adelantan en esta localidad, los uniformados de la Policía pudieron ubicar a este hombre que iba en una bicicleta y cargaba escondidos en una bolsa cerca de 5 kilogramos de estupefacientes, entre bazuco y cocaína.

Esta droga al parecer sería distribuida en los alrededores de entornos educativos, parques y la zona de tolerancia del sector de Alcázares. De acuerdo con lo que se ha podido establecer, por las marcas del estupefaciente, la droga pertenecería a la banda delincuencial ‘El Mosco’, quienes se dedicarían al tráfico de estupefacientes en las localidades de Kennedy, Los Mártires, Barrios Unidos y Santa Fe.

Este hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico y fabricación de estupefacientes.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.