Policía captura a alias ‘La Tía’, sindicada de participar en crimen atroz de menor de edad en La Guajira

Foto: Policía Nacional

En el corregimiento de Mingueo del municipio de Dibulla, departamento de La Guajira, fue capturada María Mónica Graciano Quiñones, conocida con los alias de ‘La Mona’ y ‘La Tía’, presunta integrante de la red logística y financiera de la subestructura criminal ‘Javier Cáceres’ del grupo armado organizado ‘Autodefensas Conquistadoras de La Sierra’.

El operativo fue realizado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Según la Policía Nacional, la capturada cuenta con una amplia trayectoria criminal y es reconocida como una persona cercana a alias ‘Nain’ o ‘Bendito Menor», cabecilla de la citada estructura criminal, para la cual cumplía labores de consecución de armamento, material de intendencia y alimentos.

Graciano Quiñones es señalada de realizar actividades de inteligencia criminal, canalizando información sobre personas que no obedecían al mencionado grupo delictivo y entregando información al componente armado de la estructura criminal, para el sometimiento de ciudadanos a exigencias económicas, trabajos crueles e inhumanos y homicidios selectivos.

Además, está sindicada de participar en la planeación, retención, tortura, homicidio y posterior desmembramiento de un joven venezolano de 16 años, un crimen atroz ocurrido en diciembre de 2025.

Durante el procedimiento, fueron incautados equipos de comunicación móvil celular que están siendo sometidos a revisión forense para la extracción de información que permita recaudar la mayor cantidad de material probatorio en contra de esa estructura criminal y evitar posibles acciones terroristas.

La capturada y el material incautado fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías, que reconoció la legalidad del procedimiento de arresto realizado.

Con información de la Policía Nacional

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