Este es el pronóstico del clima en Bogotá de este domingo 5 de abril del 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 5 de abril de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

En la madrugada, se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Temperatura mínima estimada de 9°C.

Para la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.