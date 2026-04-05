Conozca la programación de la Ciclovía de Bogotá para este domingo 5 de abril de 2026

Foto: IDRD.

Si estarás en Bogotá durante la Semana Santa 2026, no te pierdas la programación de la Ciclovía de Bogotá de este domingo 5 abril.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que el Domingo de Resurrección (5 de abril), se suspenderá el tramo de la Avenida Boyacá entre el Parque El Tunal y la Iglesia de Santo Tomás de Aquino, para facilitar el ingreso a la ciudad en el plan retorno. ¡Revisa los detalles y agéndate!

Este espacio recreativo, que es considerado el gran parque lineal de la ciudad, fomenta la movilidad sostenible desde la apropiación cívica y respetuosa del espacio público que funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Durante esta Semana Santa invitamos a bogotanos, bogotanas y visitantes a disfrutar de la Ciclovía de Bogotá como un espacio de bienestar, recreación y actividad física. Tendremos una programación especial para toda la familia y recomendaciones clave para vivir jornadas seguras y responsables, destacó Daniel García Cañón, director del IDRD.

La Alcaldía Mayor de Bogotá continúa fortaleciendo la Ciclovía de Bogotá como un escenario de encuentro, inclusión y promoción de estilos de vida saludables, invitando a la ciudadanía a hacer un uso responsable de este espacio y a contribuir al cuidado de uno de los programas más representativos de la ciudad, porque Bogotá se vive mejor en bici.

Recuerda que en toda la Ciclovía de Bogotá podrás encontrar

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

Integración social con otros ciudadanos de todas las edades y condiciones socio-económicas.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 138,24 kilómetros, para el disfrute de toda la ciudadanía.

Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá, domingo 5 de abril de 2026

Ciclovía alternativa

El domingo 05 de abril, se contará con un punto para la práctica de Pickleball y Slack Line, además de actividades recreativas para la ciudadanía, en:

Carrera 9 con Calle 116.

Ciclovía Te Cuida

Tendremos actividades lúdicas y recreativas para todos, el domingo 05 de abril se realizarán en:

Carrera 50 con Calle 2B

Diagonal 16 Sur con Carrera 50

Campañas de pedagogía y Comportamiento Vial

Te recordaremos las normas de la Ciclovía y recomendaciones para una movilidad segura y responsable.

Este domingo 05 de abril, prográmate en:

Carrera 50 con Avenida Primera de Mayo

Walk Bike

El domingo 05 de abril, habrá un punto para las y los más pequeños de las familias en:

Carrera 50 con Calle 2B

Ciclovía en Patines

El domingo 05 de abril, el IDRD estará guiando a las personas en el proceso de aprendizaje para montar en patines en:

Carrera 9 con Calle 116

Escuela de la bicicleta

El domingo 5 de abril, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Avenida Boyacá con Calle 138

Carrera 24 con Calle 42

Carrera 9 con Calle 116

Calle 54 sur con Carrera 95

Carrera 50 con Calle 3 (Parque el Sol)

Puntos de «Bogotá en Forma» en la Ciclovía

Este domingo 05 de abril, en el punto habrá diferentes clases para todos los asistentes en:

Carrera 7 con Calle 36 (Parque Nacional)

Calle 54 sur con Carrera 95

SDS. Jornadas educativas Salud y Bienestar Entorno Educativo

Este domingo 05 de abril, se tendrá puntos de entorno educativo orientados a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la reducción de riesgos y la promoción de la salud integral, mediante acciones de educación, detección temprana y orientación, para fortalecer factores protectores y facilitar el acceso a servicios para adolescentes, jóvenes y personas adultas, en:

Carrera 7 con Calle 60

Carrera 7 con Calle 28

Av. Boyacá con Calle 26

Av. Boyacá con Carrera 24

Activaciones de marca sobre la Ciclovía

La Patrulla Criolla

Este domingo 05 de abril, por parte de la Fundación, se llevará a cabo una jornada de adopción y sensibilización de animales de compañía, lo anterior en:

Carrera 15 con Calle 94

A continuación, consulta la siguiente imagen con el mapa ilustrativo de la Ciclovía de Bogotá con sus rutas todos los domingos y festivos:

Foto: Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD)

Recomendaciones

El IDRD recuerda que el personal del programa no solicita pertenencias personales, no pide bicicletas prestadas ni persuade a los usuarios para desplazarse a lugares apartados.

Asimismo, se recomienda verificar la identidad de cualquier persona que porte prendas institucionales y ofrezca servicios o productos, ya que estas acciones no se realizan sin autorización oficial.