    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,675.81 (vigente 6 de abril)
    -Euro $ 4,202.70
    -Bitcoin US$ 67.270,30

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,95%
    -UVR: $ 40597
    -Tasa de Usura 25,52%

    -Café US$ 3,33
    -Petróleo Brent US$ 111,54
    -Oro-Compra Banco de la República $ 515.172,88

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