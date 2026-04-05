-Dólar TRM: $3,675.81 (vigente 6 de abril)

-Euro $ 4,202.70

-Bitcoin US$ 67.270,30

Tasa de Interés

-DTF: 9,95%

-UVR: $ 40597

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,33

-Petróleo Brent US$ 111,54

-Oro-Compra Banco de la República $ 515.172,88