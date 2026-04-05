Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el domingo abril 5, 2026 -Dólar TRM: $3,675.81 (vigente 6 de abril) -Euro $ 4,202.70 -Bitcoin US$ 67.270,30 Tasa de Interés -DTF: 9,95% -UVR: $ 40597 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,33 -Petróleo Brent US$ 111,54 -Oro-Compra Banco de la República $ 515.172,88 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anterior¡Alerta! Estafadores venden tiquetes de bus falsos por WhatsApp en Bogotá Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este lunes 6 de abril de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 9 y 0 También podría gustarte Nacional En un 40 % avanza el retiro de maquinaria abandonada en predio ubicado en inmediaciones del Cruce de la Cordillera Central Iván Briceño domingo noviembre 13, 2022 Nacional “Hacemos un llamado a la no violencia, a los no bloqueos, que limitan la movilidad, la asistencia médica y la productividad”: Daniel Palacios, MinInterior Giovanni Alarcón M. jueves mayo 6, 2021 Nacional Incautan 10 mil litros de aceite de cocina usado que iba a ser comercializado en Colombia Iván Briceño lunes junio 24, 2013 Nacional En un mes entrará en operación el Túnel de Crespo Giovanni Alarcón M. lunes febrero 1, 2016