¡Alerta! Estafadores venden tiquetes de bus falsos por WhatsApp en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad

En plena temporada alta por viajes en Semana Santa, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Terminal de Transporte?de Bogota?? alertaron a la ciudadanía sobre una modalidad de estafa que está afectando a viajeros, en la que delincuentes utilizan perfiles falsos de WhatsApp para ofrecer tiquetes de bus desde y hacia Bogotá.

Se pudo identificar que los estafadores contactan a las víctimas con supuestas ofertas de pasajes a bajo costo, solicitando pagos anticipados a través de transferencias. Sin embargo, la Terminal de Transporte de Bogotá fue enfática en aclarar que no realiza ventas ni solicita información a través de este tipo de canales.

Según la Secretaría de Seguridad, esta modalidad busca aprovechar la urgencia de los ciudadanos por viajar, para inducirlos a realizar pagos sin verificar la autenticidad de la oferta, lo que termina en pérdidas del dinero.

Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para que al momento de adquirir tiquetes terrestres no caigan en este tipo de engaños que aumentan en temporadas de viajes.

Recomendaciones

Desconfiar de ventas por chat. La Terminal de Transporte de Bogotá no vende tiquetes ni solicita pagos o datos personales a través de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería. Cualquier contacto por estos medios debe considerarse sospechoso.

Adquirir los pasajes únicamente en las taquillas autorizadas de las terminales Salitre, Norte y Sur, donde operan directamente las empresas transportadoras.

Realizar compras por internet solo a través del sitio web oficial de la Terminal www.terminaldetransporte.gov.co

No realizar transferencias a cuentas personales ni pagos a desconocidos. Utilizar únicamente medios de pago seguros y verificados.

Desconfiar de precios bajos. Identificar que ofertas con descuentos excesivos o “gangas” suelen ser el principal gancho de los estafadores.

Estos casos pueden ser reportados ante el CAI Virtual de la Policía o con el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia – AIDE de la Secretaría de Seguridad, en el (601) 377 95 95 Opción 5 – extensión 1137.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.