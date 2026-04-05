¡Alerta! Estafadores venden tiquetes de bus falsos por WhatsApp en Bogotá
Foto: Secretaría de Seguridad
En plena temporada alta por viajes en Semana Santa, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Terminal de Transporte?de Bogota?? alertaron a la ciudadanía sobre una modalidad de estafa que está afectando a viajeros, en la que delincuentes utilizan perfiles falsos de WhatsApp para ofrecer tiquetes de bus desde y hacia Bogotá.
Se pudo identificar que los estafadores contactan a las víctimas con supuestas ofertas de pasajes a bajo costo, solicitando pagos anticipados a través de transferencias. Sin embargo, la Terminal de Transporte de Bogotá fue enfática en aclarar que no realiza ventas ni solicita información a través de este tipo de canales.
Según la Secretaría de Seguridad, esta modalidad busca aprovechar la urgencia de los ciudadanos por viajar, para inducirlos a realizar pagos sin verificar la autenticidad de la oferta, lo que termina en pérdidas del dinero.
Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para que al momento de adquirir tiquetes terrestres no caigan en este tipo de engaños que aumentan en temporadas de viajes.
Recomendaciones
- Desconfiar de ventas por chat. La Terminal de Transporte de Bogotá no vende tiquetes ni solicita pagos o datos personales a través de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería. Cualquier contacto por estos medios debe considerarse sospechoso.
- Adquirir los pasajes únicamente en las taquillas autorizadas de las terminales Salitre, Norte y Sur, donde operan directamente las empresas transportadoras.
- Realizar compras por internet solo a través del sitio web oficial de la Terminal www.terminaldetransporte.gov.co
- No realizar transferencias a cuentas personales ni pagos a desconocidos. Utilizar únicamente medios de pago seguros y verificados.
- Desconfiar de precios bajos. Identificar que ofertas con descuentos excesivos o “gangas” suelen ser el principal gancho de los estafadores.
Estos casos pueden ser reportados ante el CAI Virtual de la Policía o con el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia – AIDE de la Secretaría de Seguridad, en el (601) 377 95 95 Opción 5 – extensión 1137.
Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.