Policía afirma que delitos y siniestralidad vial se redujeron durante la temporada de Semana Santa en todo el país

–Un positivo balance presentó la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana y movilidad durante la temporada de Semana Santa. Según el reporte, gracias al despliegue de más de 34 mil uniformados en todo el territorio nacional, se garantizó un retorno tranquilo para las familias colombianas, consolidando una tendencia de reducción en los principales indicadores de criminalidad y accidentalidad vial en comparación con el año anterior.

Bajo una estrategia integral ‘Semana Santa Segura, que abarcó seguridad ciudadana, turismo, protección a la infancia y cuidado del medio ambiente, la Fuerza Pública logró resultados históricos en la protección de la vida.

El reporte oficial destaca una reducción del 14% en el delito de homicidio, lo que permitió salvar 35 vidas. De igual forma, las lesiones personales registraron una caída drástica del 88%, pasando de 1.588 casos en 2025 a solo 183 en el presente año, con resultados sobresalientes en ciudades como Bogotá y Quibdó, y departamentos como Antioquia y Huila.

En cuanto a la lucha contra el hurto, las cifras revelan una disminución del 85% en todas sus modalidades, incluyendo el comercio y residencias.

Este fortalecimiento de la seguridad ciudadana fue respaldado por una operatividad que resultó en la captura de 1.669 personas, la incautación de 5,7 toneladas de estupefacientes y la destrucción de 63 laboratorios de droga.

Estas acciones ratifican el compromiso del Estado por desarticular las estructuras criminales que afectan la convivencia en las regiones.

La convivencia ciudadana también fue una prioridad durante estos días de reflexión. Las autoridades aplicaron 30.085 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la norma, enfocándose principalmente en el control de armas blancas y el consumo de sustancias psicoactivas en perímetros escolares.

Asimismo, la ‘Patrulla Púrpura’ desempeñó un rol fundamental en la protección de la familia, logrando la captura de 190 personas por delitos relacionados con violencia intrafamiliar, abuso sexual y feminicidio, garantizando una respuesta efectiva ante las violencias de género.

En materia de movilidad, la campaña ‘No más excusas en la vía’ acompañó el tránsito de más de 9,2 millones de vehículos por los principales corredores viales, lo que representa un incremento del 1% en la actividad turística nacional.

A pesar del alto flujo vehicular, la siniestralidad vial se redujo en un 51%, evitando 225 accidentes de tránsito en comparación con la Semana Santa de 2025.

Este comportamiento refleja una mayor conciencia de los conductores y una presencia institucional constante en los puntos críticos de las carreteras.

El balance en seguridad vial también destaca una reducción del 46% en el número de víctimas fatales, con 56 vidas salvadas en las vías del país.

Las autoridades realizaron más de 8.800 pruebas de embriaguez, de las cuales solo 34 resultaron positivas, un indicador de la corresponsabilidad ciudadana.

No obstante, se impusieron 18.409 comparendos por diversas infracciones de tránsito, manteniendo el rigor en los controles para prevenir tragedias y asegurar el regreso seguro de todos los viajeros a sus hogares.

Finalmente, el Gobierno nacional agradeció el comportamiento ejemplar de la ciudadanía y el esfuerzo incansable de los hombres y mujeres de la Policía Nacional.

Los resultados de este plan operativo demuestran que la articulación entre tecnología, presencia policial y respeto por las normas es el camino para transformar a Colombia en un escenario de paz y seguridad permanente, donde el turismo y la fe puedan vivirse plenamente en cada rincón del país.