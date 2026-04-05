El Pentágono rompe el silencio sobre la operación de rescate de los pilotos de sus cazas derribados en Irán

–El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró este domingo que sus ataques contra Irán continúan, luego del «exitoso rescate de la tripulación del caza F-15E» derribado el viernes sobre territorio iraní.

De acuerdo con el organismo, las fuerzas estadounidenses «completaron con éxito», de manera separada, las misiones de búsqueda y rescate de los militares, quienes fueron encontrados «sanos y salvos».

En paralelo, el Centcom señaló que EE.UU. mantiene sus ataques contra objetivos en Irán, con el objetivo de debilitar su capacidad militar, la cual, según el organismo, es usada para «proyectar poder más allá de sus fronteras».

El rescate de los pilotos

Un caza F-15E con dos ocupantes fue derribado el viernes por las fuerzas iraníes y ambos pilotos se eyectaron. Las operaciones de búsqueda y rescate se prolongaron por varios días.

Uno de los pilotos fue rescatado ese mismo día por helicópteros militares de EE.UU., aunque durante la evacuación la aeronave recibió fuego y varios ocupantes resultaron heridos. El segundo piloto fue localizado más tarde y su rescate ocurrió tras un intenso tiroteo. Según Al Jazeera, hubo al menos cuatro muertos y un herido, aunque posteriormente se indicó que la cifra de fallecidos era mayor.

Este domingo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el rescate del piloto que estaba siendo buscado y confirmó que llevaron a cabo las maniobras para salvar al otro en operaciones separadas dentro de territorio enemigo. En su cuenta de Truth Social, detalló lo que califica como «una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces en la historia de Estados Unidos», completada sin ninguna baja entre sus filas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, difundió un comunicado en el que detalla el rescate del piloto del caza derribado el viernes en Irán, una operación que calificó como casi nunca intentada.

«Hemos rescatado al tripulante y oficial del F-15, gravemente herido y verdaderamente valiente, desde lo más profundo de las montañas de Irán. El Ejército iraní lo estaba buscando intensamente, con un gran despliegue de efectivos, y se estaba acercando. Se trata de un coronel muy respetado», escribió en Truth Social.

«Este tipo de incursiones rara vez se llevan a cabo debido al peligro que suponen para ‘el personal y el equipo’. ¡Simplemente no es algo que ocurra! La segunda incursión se produjo tras la primera, en la que rescatamos al piloto a plena luz del día, algo también inusual, tras pasar siete horas sobre Irán. ¡Una increíble demostración de valentía y talento por parte de todos! Daré una rueda de prensa, junto con el Ejército, en el Despacho Oval, el lunes a la 1:00 p.m. ¡Que Dios bendiga a nuestros grandes guerreros militares!», manifestó el jefe de la Casa Blanca.

Medios iraníes publicaron imágenes de varias aeronaves militares estadounidenses derribadas este domingo por las fuerzas de Irán. Los aparatos fueron destruidos mientras Estados Unidos llevaba a cabo una operación de búsqueda y rescate del segundo piloto perteneciente al caza que Irán había derribado el pasado viernes en su territorio.

????Aviones de EE.UU. en cenizas ?Restos de aviones enemigos derribados por Irán https://t.co/caSrkkV498 pic.twitter.com/lxCpX4XYXy — RT en Español (@ActualidadRT) April 5, 2026

Por su parte, Irán afirmó que EE.UU. perdió durante esa operación un C-130 Hércules, una nave de apoyo y transporte táctico, así como dos helicópteros Black Hawk, que fueron destruidos en una operación conjunta de sus fuerzas. (Información RT).