Alta congestión avenida Primero de Mayo y autopista Sur por manifestaciones: movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy lunes 6 de abril
Foto: @BogotáTránsito
Durante la mañana de hoy lunes 6 de marzo de 2026, se registra manifestación en la avenida Primero de Mayo y en la autopista Sur con calle 16 sur o avenida NQS. Esta situación genera afectación en la operación de rutas TransMiZonal y troncales de TransMilenio. ¡Informáte y planifica tus recorridos!
Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, lunes 6 de abril de de 2026
Manifestaciones en la avenida Primero de Mayo y en la autopista Sur con calle 16 sur o avenida NQS
Corte 9:42 a. m.
Actualización: ? Avenida Primero de Mayo con NQS
Los manifestantes permiten el paso de vehículos. Se cancelan los desvíos para las rutas troncales de TransMilenio y rutas TransMizonales, los servicios retoman sus recorridos habituales.
Corte 8:55 a. m.
? Avenida Primero de Mayo con NQS.
Manifestantes bloquean ambos sentidos, detenemos la flota Troncal TransMilenio en sentido sur a norte antes de la Avenida Primero de Mayo y norte – sur a la altura de la estación Santa Isabel.
Realizamos desvíos norte sur por el sector de Matatigres y sur norte por costado oriental en la Calle 30 sur.
Corte 8:43 a. m.
? Avenida Primero de Mayo con NQS.
Continúa el contraflujo para la flota Troncal de TransMilenio debido a la presencia de manifestantes sobre el Corredor.
Corte 8:29 a. m.
?? Manifestantes se ubican en la autopista Sur con calle 16 Sur, sentido norte a sur y genera afectación en la calzada mixta y exclusiva.
?Rutas Alternas: Calle Octava Sur y carrera 27
?????Unidades de Grupo Guía y Agentes Civiles gestiona la movilidad.
Corte 8:15 a. m.
? Avenida Primero de Mayo con NQS.
Por manifestaciones en la carrera Décima con avenida Primero de Mayo, se activa el contraflujo para la flota Troncal de TransMilenio.