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    Alta congestión avenida Primero de Mayo y autopista Sur por manifestaciones: movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy lunes 6 de abril

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    En vivo movilidad Bogotá y rutas TransMilenio hoy lunes 6 de abril de 2026Foto: @BogotáTránsito

    Durante la mañana de hoy lunes 6 de marzo de 2026, se registra manifestación en la avenida Primero de Mayo y en la autopista Sur con calle 16 sur o avenida NQS. Esta situación genera afectación en la operación de rutas TransMiZonal y troncales de TransMilenio. ¡Informáte y planifica tus recorridos!  

    Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, lunes 6 de abril de de 2026

    Manifestaciones en la avenida Primero de Mayo y en la autopista Sur con calle 16 sur o avenida NQS

    Corte 9:42 a. m.

    Actualización: ? Avenida Primero de Mayo con NQS

    Los manifestantes permiten el paso de vehículos. Se cancelan los desvíos para las rutas troncales de TransMilenio y rutas TransMizonales, los servicios retoman sus recorridos habituales.

    Corte 8:55 a. m.

    ? Avenida Primero de Mayo con NQS.

    Manifestantes bloquean ambos sentidos, detenemos la flota Troncal TransMilenio en sentido sur a norte antes de la Avenida Primero de Mayo y norte – sur a la altura de la estación Santa Isabel.

    Realizamos desvíos norte sur por el sector de Matatigres y sur norte por costado oriental en la Calle 30 sur.

    Corte 8:43 a. m.

    ? Avenida Primero de Mayo con NQS.

    Continúa el contraflujo para la flota Troncal de TransMilenio debido a la presencia de manifestantes sobre el Corredor.

    Corte 8:29 a. m.

    ?? Manifestantes se ubican en la autopista Sur con calle 16 Sur, sentido norte a sur y genera afectación en la calzada mixta y exclusiva.
    ?Rutas Alternas: Calle Octava Sur y carrera 27
    ?????Unidades de Grupo Guía y Agentes Civiles gestiona la movilidad.

    Corte 8:15 a. m.

    ? Avenida Primero de Mayo con NQS.

    Por manifestaciones en la carrera Décima con avenida Primero de Mayo, se activa el contraflujo para la flota Troncal de TransMilenio.

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