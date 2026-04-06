    • Bogotá

    Ecopuntos en Bogotá del 6 al 11 de abril para llevar escombros, muebles viejos y otros residuos voluminosos

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto que muestra una persona dejando una bolsa en un EcopuntoFoto: UAESP

    La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), invita a la ciudadanía que tenga muebles, escombros o enseres en mal estado a llevarlos a los Ecopuntos disponibles en Bogota? que se tendrán ubicados en Suba, Barrios Unidos y más localidades, del 6 al 11 de abril del 2026.

    A estos Ecopuntos puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros.

    Ten en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dispone semanalmente de varios Ecopuntos para prestar este servicio a la ciudadanía en las localidades de Bogota?.

    Conoce los puntos de recolección para este semana en las siguientes imágenes?? 

    Este contenido fue creado a partir de la información proporcionada y difundida por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) https://www.uaesp.gov.co/ . El artículo fue curado por un o una periodista del Portal Bogotá.
    Si tienes alguna sugerencia, observación o necesitas más información sobre la nota publicada, puedes hacerlo a través de los canales de atención a la ciudadanía de la entidad mencionada o en Bogotá te Escucha: https://bogota.gov.co/sdqs/.

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