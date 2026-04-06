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    Astronautas del Artemis II superan el récord de distancia de la Tierra al volar por la parte oscura de la Luna

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Artemisa II alcanzó este lunes la distancia máxima de la Tierra. En la cara oculta de la Luna, a 400 mil km de la Tierra, 252.756 millas de distancia, Reid, Victor, Christina y Jeremy han viajado más lejos de la Tierra que cualquier humano en la historia y ahora comienzan su viaje a casa, reportó el administrador de la NASA Jared Isaacman. Añadió que antes de partir dijeron que esperaban que esta misión fuera olvidada, pero será recordada como el momento en que la gente empezó a creer que Estados Unidos puede una vez más hacer lo casi imposible y cambiar el mundo.

    «Felicitaciones a esta increíble tripulación y a todo el equipo de la NASA, nuestros socios internacionales y comerciales, pero esta misión no termina hasta que estén bajo paracaídas seguros, amerizando en el Pacífico.
    viajando más lejos de la Tierra que nunca», remató Isaacman.

    La tripulación Artemis II de la NASA vuela alrededor de la Luna

    Es el día del sobrevuelo lunar en la misión Artemis II de la NASA alrededor de la Luna

    ¡La historia está sucediendo hoy sobre nosotros! A medida que los astronautas de Orión alcanzan su aproximación más cercana a la Luna, celebramos este hito aquí en la Tierra.

    Lo que ves en la Exosfera fue creado en NASA

    , who provided us with a 3D model of the spacecraft and unique soundbites from the April 1st launch to help us design the moon, spacecraft, and flight path to match the real-life version.

    Mirando hacia adentro

    La alegría lunar está en pleno apogeo cuando la tripulación del Artemis II comienza siete horas de observación lunar. Los miembros de la tripulación fotografiarán tanto el lado cercano como el lejano de la Luna y describirán lo que ven.

    Durante el sobrevuelo lunar de este lunes, los astronautas han observado el lado lejano de la Luna, que nunca ha sido visto antes por ojos humanos. Mientras la tripulación del Artemis II experimenta su propio eclipse solar personal, el Control de Misión pierde temporalmente las comunicaciones con la cápsula durante 30 a 40 minutos. Esto estaba planeado y esperado.

    Los astronautas del Artemis II han superado el récord de distancia a la Tierra a las 1:56 ET (1756 UTC). Este récord se estableció previamente durante la misión Apolo 13, cuando los astronautas viajaron 248.655 millas desde la Tierra. La Luna continúa creciendo cada vez más en las ventanas de la nave espacial Orión mientras la misión Artemis II se prepara para observar el lado lejano. Se prevé que los astronautas realicen su aproximación más cercana a la Luna alrededor de las 7:02 p.m. ET (2302 UTC).

    NASA Tierra

    ¡Los astronautas del Artemis II están ahora más lejos de la Tierra que los humanos! A las 13:57 horas EDT, rompieron el récord establecido por el Apolo 13 en 1970.

    Su viaje alrededor de la cara oculta de la Luna los lleva a una distancia máxima de 252.752 millas de la Tierra.

    En la misión Artemis II, los 4 astronautas se ubican a 400,000 km de la Tierra, y para el volver utilizarán una trayectoria de retorno libre tras rodear la cara oculta de la Luna poniendo a prueba los sistemas de la nave Orión para futuros alunizajes.

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