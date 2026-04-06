Cortes de luz este martes 7 de abril de 2026 en Bogotá, Funza y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 7 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza y Chía, Cundinamarca.

Localidad de Fontibón

Barrio Versalles Fontibón. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 111 a carrera 113 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Marsella. De la calle 8 a calle 11 entre carrera 68 a carrera 72 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Barrio Jorge Uribe Botero. De la carrera 84 a carrera 86 entre calle 47 Sur a calle 49 Sur – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio El Recuerdo. De la calle 24 a calle 26 entre carrera 39 a carrera 41 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio San Luis. De la calle 62 a calle 64 entre carrera 19 a carrera 21 – Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio Tunjuelito. De la calle 55 Sur a calle 57 Sur entre carrera 11 a carrera 13 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Funza, Cundinamarca

Vereda La Florida. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Chía, Cundinamarca

Sector Bojacá, Urbanización Hacienda Fontanar, de la carrera 10 a carrera 14 entre calle 8 a calle 12. Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.