Autoridades frenaron fiesta techno ilegal en los Cerros Orientales de Bogotá

Foto: CAR Cundinamarca.

Un trabajo conjunto entre la Alcaldía Local de Chapinero, la Policía de Bogotá y la Corporacio?n Auto?noma Regional de Cundinamarca (CAR), dejo? como resultado la suspensio?n de un evento masivo de mu?sica techno que se pretendi?a realizar el predio Lost Forest, ubicado en la localidad de Chapinero y el cual se encuentra dentro de la Reserva Forestal Protectora Cerros Orientales de Bogotá.

La actividad que estaba siendo promovida a trave?s de redes sociales, ofreci?a espacios para la instalacio?n de carpas y puntos de venta de agua, bebidas alcoho?licas y cigarrillos, situaciones que van en contravi?a de lo dispuesto en la Resolucio?n 1766 de 2016, segu?n la cual no esta? permitido el desarrollo de acciones que impliquen urbanizacio?n, explotacio?n de recursos o transformacio?n del ecosistema de los Cerros Orientales, priorizando su funcio?n como reserva forestal protectora, reguladora del agua, conservadora de biodiversidad y barrera ecolo?gica de Bogotá.

“Esta actividad que pretendi?an realizar se encuentra fuera de los usos permitidos para la zona de reserva segu?n la normatividad ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que en su numeral 9 establece claramente la prohibicio?n de actividades como recreacio?n activa, realizacio?n de fogatas o actividades que impliquen el uso del fuego, disposicio?n de basuras, desechos u otros residuos que resulten ser contaminantes”, afirmo? Yuber Ca?rdenas, director de la regional CAR Bogotá-La Calera.

Cabe recordar que desde 2024, la autoridad ambiental ha logrado realizar 56 operativos de control, inspeccio?n y vigilancia para atender problema?ticas denunciadas por los mismos ciudadanos como: celebracio?n de fiestas en zonas ecolo?gicamente vulnerables, disposicio?n de escombros, quemas a cielo abierto, invasiones, afectaciones a fauna y flora, entre otros.

De esta forma la Corporacio?n refuerza las acciones de control y vigilancia que garanticen la conservacio?n de una de las estructuras ecolo?gicas naturales ma?s representativas de los capitalinos, como lo son los Cerros Orientales de Bogotá.

“Los Cerros Orientales constituyen uno de los mayores patrimonios naturales de los bogotanos y las bogotanas, actuar como autoridad ambiental es nuestra misio?n, pero sensibilizar a la ciudadani?a sobre su cuidado y conservacio?n es de vital importancia, la proteccio?n es competencia de todos no solo de las instituciones” puntualizo? el Director regional.

La Corporacio?n Auto?noma Regional de Cundinamarca (CAR) reitera que pondra? freno a cualquier accio?n que atente contra los recursos naturales e invita a la comunidad a denunciar y poner en conocimiento actividades que puedan generar dan?os ambientales, confirmando asi? su compromiso con la ruralidad de Bogotá, tal como lo ha venido haciendo en estos 65 an?os cumplie?ndole al territorio.