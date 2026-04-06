Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 7 y miércoles 8 de abril de 2026 en Bogotá, Tocancipá y Gachancipá
–(Foto EAAB). Este martes 7 y miércoles 8 de abril de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y de los municipios de Tocancipá y Gachancipá, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
—
Martes 7 de abril de 2026
—
Engativá
Las Ferias.
De la calle 74A a la calle 80, entre carrera 68 a la carrera 69.
09:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Chapinero
Los Olivos.
De la calle 68 a la calle 60, entre carrera 1 (Av. Circunvalar) a la carrera 2.
09:00 a. m.
24 horas
Empates red de acueducto
Soacha
Soacha Centro.
De la carrera 7 a la carrera 4, entre calle 20 a la calle 22.
10:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Centro Comercial El Tintal.
De la calle 6 a la calle 8, entre avenida carrera 86 a la carrera 95.
10:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Bosa
Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosa Nova, Chico Sur, El Paraiso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelito, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón.
De la calle 55 Sur a la calle 57 Sur, entre carrera 86 a la carrera 87C.
De la calle 57 Sur a la calle 58C Sur, entre carrera 84C a la carrera 87K Bis.
De la calle 58C Sur a la calle 66 Sur, entre carrera 82 a la carrera 88.
De la calle 66 Sur a la calle 70 Sur, entre carrera 86 a la carrera 87H.
De la calle 62 Sur a la calle 69B Sur, entre carrera 87C a la carrera 88C.
De la calle 69B Sur a la calle 70 Sur, entre carrera 87K a la carrera 88C.
10:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usaquén
Santa Bárbara Central.
De la carrera 11 a la carrera 15, entre calle 116 a la calle 127.
08:00 a. m.
24 horas
Renovación red de acueducto
—
Municipios de Cundinamarca
—
Tocancipá – Gachancipá
10:00 a. m.
2 horas
Mantenimiento preventivo
—
Miércoles 8 de abril de 2026
—
Kennedy
El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo y Castilla (al Norte de la avenida calle 8), El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión de Oriente e Industria La Fayette.
De la avenida calle 12 a la calle 16, entre avenida carrera 72 a la transversal 75.
De la avenida calle 8 a la avenida calle 12, entre avenida carrera 72 a la carrera 79A.
De la avenida calle 8 a la calle 11B Bis, entre carrera 79A a la avenida carrera 80.
De la calle 7B Bis a la calle 10F, entre avenida carrera 80 a la avenida carrera 86.
10:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usaquén
Estrella Norte, El Toberín, y Las Orquideas.
De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 153 a la calle 164.
08:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento hidrantes
Suba
Río Negro y Los Andes.
De la carrera 56 a la carrera 62, entre la calle 90 a la calle 100.
08:00 a. m.
24 horas
Instalación de válvulas
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.