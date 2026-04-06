Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 6 de abril de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 6 de abril de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 2703 – La 5ta 2 – Tarde 7878 – La 5ta 6
Culona
Día 7120 – Noche
Astro Sol
1250 – Signo Tauro
Pijao de Oro
6264 – La 5ta: 5
Paisita
Día 4609 – La 5ta 5 – Noche 7088 – Delfín
Chontico
Día 2265 – La 5ta 3 – Noche
Cafeterito
Tarde 4302 – La 5ta 6 – Noche
Sinuano
Día 0266 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 993 – Noche
Play Four
Día 5803 – Noche
Samán
Día 0102
Caribeña
Día 7027 – La 5ta 5 – Noche
Motilón
Tarde 1390 – La 5ta 4 – Noche
Fantástica
Día 9792 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 5301 – La 5ta 2 – Tarde 2607 – La 5ta 4