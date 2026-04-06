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    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 6 de abril de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 6 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 2703 – La 5ta 2 – Tarde 7878 – La 5ta 6

    Culona
    Día 7120 – Noche

    Astro Sol
    1250 – Signo Tauro

    Pijao de Oro
    6264 – La 5ta: 5

    Paisita
    Día 4609 – La 5ta 5 – Noche 7088 – Delfín

    Chontico
    Día 2265 – La 5ta 3 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 4302 – La 5ta 6 – Noche

    Sinuano
    Día 0266 – La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 993 – Noche

    Play Four
    Día 5803 – Noche

    Samán
    Día 0102

    Caribeña
    Día 7027 – La 5ta 5 – Noche

    Motilón
    Tarde 1390 – La 5ta 4 – Noche

    Fantástica
    Día 9792 – La 5ta 0 – Noche

    Antioqueñita
    Día 5301 – La 5ta 2 – Tarde 2607 – La 5ta 4

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