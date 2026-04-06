Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 6 de abril de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 6 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 2703 – La 5ta 2 – Tarde 7878 – La 5ta 6

Culona

Día 7120 – Noche

Astro Sol

1250 – Signo Tauro

Pijao de Oro

6264 – La 5ta: 5

Paisita

Día 4609 – La 5ta 5 – Noche 7088 – Delfín

Chontico

Día 2265 – La 5ta 3 – Noche

Cafeterito

Tarde 4302 – La 5ta 6 – Noche

Sinuano

Día 0266 – La 5ta 7 – Noche

Cash Three

Día 993 – Noche

Play Four

Día 5803 – Noche

Samán

Día 0102

Caribeña

Día 7027 – La 5ta 5 – Noche

Motilón

Tarde 1390 – La 5ta 4 – Noche

Fantástica

Día 9792 – La 5ta 0 – Noche

Antioqueñita

Día 5301 – La 5ta 2 – Tarde 2607 – La 5ta 4